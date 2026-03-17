Украинские беспилотники атакуют Краснодар - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Украинские беспилотники атакуют Краснодар
В Краснодаре объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Краснодар атакуют беспилотники ВСУ – в городе объявлена угроза воздушного удара

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
"На территории города Краснодара объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Прошу краснодарцев сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – написал он в своем Telegram-канале.
Когда объявлена угроза атаки дронов, необходимо укрыться в помещении без окон. Это может быть коридор, ванная, подземный переход, парковка, цокольный этаж. Также следует держаться на безопасном расстоянии от зданий, уточнил Наумов, напомнив, что снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО запрещается.
Ранее во вторник сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Обломками повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений.
