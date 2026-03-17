Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике
2026-03-17T12:52
12:27 17.03.2026 (обновлено: 12:52 17.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщают мэр Новороссийска Андрей Кравченко и глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов.
"На территории Новороссийска ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотников (БПЛА)", – написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
"Внимание! Опасность БПЛА", – также предупредил Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Власти напомнили, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.
В ночь на вторник российские средства ПВО сбили 206 украинских беспилотников
над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.