Рейтинг@Mail.ru
Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/ugrozu-ataki-bespilotnikov-obyavili-v-novorossiyske-1154413018.html
Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике
2026-03-17T12:27
2026-03-17T12:52
новороссийск
геленджик
алексей богодистов
андрей кравченко
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135399019_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3105ae7b56bdb5afe8cc8624f6b99e9e.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135399019_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_50d73c177d31a9ab51cfb7bab365f4b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике

12:27 17.03.2026 (обновлено: 12:52 17.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщают мэр Новороссийска Андрей Кравченко и глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов.
"На территории Новороссийска ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотников (БПЛА)", – написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
"Внимание! Опасность БПЛА", – также предупредил Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Власти напомнили, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.
В ночь на вторник российские средства ПВО сбили 206 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
