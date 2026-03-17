Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике

Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике

В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщают мэр Новороссийска Андрей Кравченко и глава муниципального образования... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T12:27

2026-03-17T12:27

2026-03-17T12:52

новороссийск

геленджик

алексей богодистов

андрей кравченко

новости

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщают мэр Новороссийска Андрей Кравченко и глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов."На территории Новороссийска ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотников (БПЛА)", – написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале."Внимание! Опасность БПЛА", – также предупредил Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.Власти напомнили, что при воздушной атаке нельзя подходить к окнам, укрыться следует в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также нельзя использовать для укрытия автомобиль.В ночь на вторник российские средства ПВО сбили 206 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ.

новороссийск

геленджик

новороссийск, геленджик, алексей богодистов, андрей кравченко, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу