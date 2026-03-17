Трасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют

В связи с ростом объемов грузоперевозок и турпотока по сухопутному коридору в Крым пропускная способность КПП на въезде на полуостров будет увеличена почти... РИА Новости Крым, 17.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В связи с ростом объемов грузоперевозок и турпотока по сухопутному коридору в Крым пропускная способность КПП на въезде на полуостров будет увеличена почти вдвое в текущем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Огромное потреблениеПо словам Цуркина, сухопутный коридор, пролегающий через четыре исторических региона России – ДНР, ЛНР Херсонскую и Запорожскую область – ежесуточно проходят порядка 1000 фур."Это огромное количество. Средний грузовик везет от 10 до 20 тонн. Из них 70% груза, наверное, заходит в Крымский полуостров, то есть Республику Крым и Севастополь", – уточнил Цуркин.Из этого следует, что по сухопутному коридору ежедневно провозится от 10 до 20 тысяч тонн грузов, и в Крым доставляется 7 – 14 тысяч тонн, то есть в среднем 10,5 тысяч тонн."Это огромное потребление. Здесь и строительные материалы, и продукты питания. А с нашим курортным сезоном, который мы ожидаем уже буквально через месяц, с майскими праздниками этот грузовой поток начнет расти", – отметил Цуркин.Как расширяют трассу "Новороссия"Он подчеркнул, что с учетом перспектив кратного роста транспортного потока на юг сухопутным путем, альтернативным Крымскому мосту, трасса "Новороссия" расширяется до четырех полос.По его словам, в связи с активными строительными работами и необходимостью организовывать реверсивное движение на отдельных участках в 2026 году на этой трассе местами будет некоторая напряженность."Но мы помним, что и трассу "Таврида" когда строили от Керчи до Феодосии, она прошла по старому коридору, там была реконструкция и вводилось реверсное движение, были и негативные высказывания. Но сегодня каждый радуется. Поэтому в любом случае придется потерпеть", – предупредил Цуркин.Что меняют на пунктах пропускаА вот ситуация на контрольных пунктах пропуска машин при въезде в Крым – КПП "Джонкой", КПП "Армянск", и КПП "Перекоп", – по его словам, обещает существенно улучшиться в этом году.Он уточнил, что один дополнительный комплекс для грузовых и легковых автомобилей уже установлен и проходит тестирование, а в ближайшее время будут запущены еще два – для досмотра легковых и грузовым машин, соответственно.Это позволит, по словам Цуркина, увеличить скорость досмотра на пунктах пропуска почти вдвое."Потому что сегодня в среднем досматривается в автоматическом режиме на сканере порядка 60-70 единиц. И это количество будет увеличено кратно: 100-120 единиц в час будем досматривать грузовых и легковых автомобилей", – сказал Цуркин.Он также отметил, что в связи с ростом турпотока в Крым гостям полуострова, которые едут на свои авто по сухопутному коридору со стороны Херсонской области, следует учитывать, что на западное побережье Крыма удобнее и ближе попасть, проехав не через контрольно-пропускной пункт "Джанкой", а через "Армянск" или "Перекоп"."КПП "Перекоп" находится у поселка Чаплынка, а КПП "Армянск" ближе в сторону Каланчака. Это абсолютно два независимых комплекса. И в случае накоплений на этих КПП, любой автомобиль может проследовать альтернативным путем", – резюмировал он.Накануне полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов в комментарии журналистам о продолжении работ по реконструкции сухопутного коридора сообщал, что трасса Р-280 "Новороссия" входит в состав формирующегося Азовского транспортного кольца и имеет стратегическое значение для экономики всего Юга России".

