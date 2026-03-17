Трамп разочаровался в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО. Он также назвал "очень глупой ошибкой", отказ альянса от помощи Штатам в конфликте с Ираном. РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T19:55
Отказ НАТО от помощи США в конфликте с Ираном является очень глупой ошибкой – Трамп
19:37 17.03.2026 (обновлено: 19:55 17.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО. Он также назвал "очень глупой ошибкой", отказ альянса от помощи Штатам в конфликте с Ираном.
"Я разочарован в НАТО из-за того, что мы тратим на нее триллионы долларов. Подумайте об этом, триллионы за эти годы, много триллионов долларов. Это одна из причин, по которой у нас дефицит бюджета. Мы помогаем другим, а они не помогают нам", - цитирует главу белого дома РИА Новости.
Отказ стран НАТО помогать Америке в операции против Ирана Трамп назвал "очень глупой ошибкой" и проверкой партнеров по альянсу. По его словам, о своем нежелании участвовать в конфликте заявили большинство союзников.
"Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. И я давно говорил, что мне интересно, будет ли НАТО когда-нибудь рядом, чтобы поддержать нас. Так что это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом", - сказал он и добавил, что "то же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи".
При этом Трамп заявил, что пока не задумывается о выходе Штатов из НАТО, несмотря на разногласия в военном блоке из-за конфликта с Ираном.
Ранее Германия ранее отказала Трампу
в отправке военного флота ФРГ на Ближний Восток. Помимо Берлина, Дональд Трамп просил о помощи Париж, Лондон, Пекин, Токио и Сеул.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
