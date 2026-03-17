Террор ВСУ и обрушение древнего храма в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T22:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киев усилил террористические атаки на регионы России. Житель Крыма открыл стрельбу по полицейским и ранил четверых. В Феодосии разрушается древний храм. В Крыму вырос объем валового регионального продукта. Ряд терапий по борьбе с онкологией будет покрывать полис ОМС. Сборная Российской Федерации во вторник вернулась в Москву с паралимпиады в Италии. В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки КиеваКоличество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году, заявил 17 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО. В частности, число воздушных атак на объекты инфраструктуры России в 2025 году выросло почти вчетверо по сравнению с 2024 годом – с 6,5 до почти 23 тысяч. Шойгу отметил, что фактически против России действуют спецслужбы 56 стран.Как сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за минувшую неделю украинскими боевиками были убиты и ранены как минимум 239 мирных жителей. Это наибольшее число пострадавших людей за неделю с начала года.Только в ночь на 17 марта силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом и Азовским морем. Днем атаки продолжались. В частности, в Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Перед этим местных жителей эвакуировали. Атака на Москву идет уже четвертый день – на подлете к столице сбивают десятки дронов.Стрельба в КрымуЖитель Джанкойского района Крыма задержан по подозрению в посягательстве на жизнь четверых сотрудников полиции, сообщили во вторник в Главном следственном управлении СК РФ по региону. Инцидент произошел накануне в селе Стефановка. Замначальника райотдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли к домовладению для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин домовладения несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь дом. Ответным огнем из табельного оружия полицейские ранили злоумышленника. В его задержании приняли участие сотрудники спецподразделения Росгвардии.Разрушение древнего храма в ФеодосииВ Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Зимой на здании обрушилась колокольня, а в ночь на 15 марта рухнул фрагмент стены. Как сообщили РИА Новости Крым во вторник в администрации города, храм по договору безвозмездного пользования был передан Армянской Апостольской церкви, которая обязана содержать и охранять объект, и которая еще до разрушения заказала проект на проведение противоаварийных работ. В связи с разрушением в проект вносят корректировки: вместо противоаварийных теперь необходимы реставрационные работы. Подготовка нового проекта займет около трех месяцев. Конкретных сроков начала реставрации пока нет: сначала требуется пройти все этапы проектирования и экспертизы, найти финансирование и определить подрядчика.Рост экономики КрымаВ Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Такой рывок обеспечен реализацией масштабных инвестиционных проектов, модернизацией инфраструктуры и активным развитием промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли. Аксенов отметил, что Крым вошел в пятерку лидеров по совокупному темпу экономического роста среди субъектов России.Лечения онкологии по ОМСРяд терапий по борьбе с онкологией будет покрывать обязательное медицинское страхование. Речь идет о CAR-T-клеточной терапии и других инновационных препаратах, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, новые онковакцины сейчас успешно применяются. Проведено уже 65 инфузий. Это свидетельствует о значительном прогрессе отечественной медицины и науки в целом.Возвращение российских спортсменовСборная Российской Федерации во вторник вернулась в Москву из Италии, где завершились XIV зимние Паралимпийские игры. В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный каштан, как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.

