Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/terror-vsu-i-obrushenie-drevnego-khrama-v-krymu-glavnoe-za-den-1154431886.html
Террор ВСУ и обрушение древнего храма в Крыму: главное за день
Киев усилил террористические атаки на регионы России. Житель Крыма открыл стрельбу по полицейским и ранил четверых. В Феодосии разрушается древний храм. В Крыму РИА Новости Крым, 17.03.2026
главное за день
крым
севастополь
происшествия
в мире
экономика
атаки всу
феодосия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154423981_0:98:1320:841_1920x0_80_0_0_9029c12de8b010b38de0109fc1950805.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154423981_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_6a7c85e7d50711922b5f32e9df295b58.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Террористические атаки Киева по России и разрушение древнего храма в Крыму – главное

22:56 17.03.2026
 
© РИА Новости КрымХрам архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии
Храм архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Киев усилил террористические атаки на регионы России. Житель Крыма открыл стрельбу по полицейским и ранил четверых. В Феодосии разрушается древний храм. В Крыму вырос объем валового регионального продукта. Ряд терапий по борьбе с онкологией будет покрывать полис ОМС. Сборная Российской Федерации во вторник вернулась в Москву с паралимпиады в Италии. В Симферопольском ботсаду появился живой символ единства народов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки Киева

Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году, заявил 17 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО. В частности, число воздушных атак на объекты инфраструктуры России в 2025 году выросло почти вчетверо по сравнению с 2024 годом – с 6,5 до почти 23 тысяч. Шойгу отметил, что фактически против России действуют спецслужбы 56 стран.
Как сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за минувшую неделю украинскими боевиками были убиты и ранены как минимум 239 мирных жителей. Это наибольшее число пострадавших людей за неделю с начала года.
Только в ночь на 17 марта силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом и Азовским морем. Днем атаки продолжались. В частности, в Севастополе специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С" обезвредили вражеский беспилотник, упавший в частном секторе. Перед этим местных жителей эвакуировали. Атака на Москву идет уже четвертый день – на подлете к столице сбивают десятки дронов.
Стрельба в Крыму

Житель Джанкойского района Крыма задержан по подозрению в посягательстве на жизнь четверых сотрудников полиции, сообщили во вторник в Главном следственном управлении СК РФ по региону. Инцидент произошел накануне в селе Стефановка.
Замначальника райотдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли к домовладению для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин домовладения несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения.
После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь дом. Ответным огнем из табельного оружия полицейские ранили злоумышленника. В его задержании приняли участие сотрудники спецподразделения Росгвардии.
Разрушение древнего храма в Феодосии

В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Зимой на здании обрушилась колокольня, а в ночь на 15 марта рухнул фрагмент стены. Как сообщили РИА Новости Крым во вторник в администрации города, храм по договору безвозмездного пользования был передан Армянской Апостольской церкви, которая обязана содержать и охранять объект, и которая еще до разрушения заказала проект на проведение противоаварийных работ.
В связи с разрушением в проект вносят корректировки: вместо противоаварийных теперь необходимы реставрационные работы. Подготовка нового проекта займет около трех месяцев. Конкретных сроков начала реставрации пока нет: сначала требуется пройти все этапы проектирования и экспертизы, найти финансирование и определить подрядчика.
Рост экономики Крыма

В Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Такой рывок обеспечен реализацией масштабных инвестиционных проектов, модернизацией инфраструктуры и активным развитием промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли. Аксенов отметил, что Крым вошел в пятерку лидеров по совокупному темпу экономического роста среди субъектов России.
Лечения онкологии по ОМС

Ряд терапий по борьбе с онкологией будет покрывать обязательное медицинское страхование. Речь идет о CAR-T-клеточной терапии и других инновационных препаратах, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, новые онковакцины сейчас успешно применяются. Проведено уже 65 инфузий. Это свидетельствует о значительном прогрессе отечественной медицины и науки в целом.

Возвращение российских спортсменов

Сборная Российской Федерации во вторник вернулась в Москву из Италии, где завершились XIV зимние Паралимпийские игры. Российская команда показала исключительный результат, несмотря на ограниченный состав допущенных спортсменов: шесть наших паралимпийцев завоевали 12 медалей (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовые) и вывели Россию на 3-е место в медальном зачете.
Символ единства народов

В Симферопольском ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского высадили мемориальное дерево – пятиствольный каштан, как символ единства народов России и органов власти. Акцию приурочили к 12-й годовщине Крымской весны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымСевастопольПроисшествияВ миреЭкономикаАтаки ВСУФеодосияНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
