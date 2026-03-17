Судак частично обесточен
В Судаке более 20 улиц остались без света из-за аварии на сетях
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВид на Судак
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Судаке жители более 20 улиц и прилегающих к ним переулков остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
Аварийное отключение коснулось улиц Умер Адаманова, Тополиная, Торговая Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Уральская Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Яблоневая, Пушкина, Торговая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная; переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы/переулки.
По информации "Крымэнерго", восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов.
Также во вторник Евпатория частично обесточена из-за аварии, света нет в районе Спутник-1 и на порядка 30 улицах.
Ранее гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский сообщил, что в Крыму в этом году планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.
Кроме того, по словам Шклярского, в планах на этот год оснастить интеллектуальными системами учета 630 многоквартирных домов. На данный момент уровень оснащения крымских многоэтажек этими системами составляет 15%.