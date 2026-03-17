https://crimea.ria.ru/20260317/sportivnyy-kompleks-za-90-millionov-otkryli-v-belogorskom-rayone-kryma-1154418052.html

Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма...

2026-03-17T20:54

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154417450_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_42aede39021622ea2a99202f734e4be8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Новая площадка предназначена для занятий различными видами спорта – от карате и бокса до футбола и волейбола, а также для проведения занятий по адаптивной физкультуре для детей, уточнил Аксенов.И отметил, что в Крыму регулярно совершенствуются условия и материальная база для спортивно-массовой работы, обновляются стадионы, строятся спортплощадки.Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВ России появятся школьные спортивные лиги: поручения ПутинаПутин открыл спортивный комплекс в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, спорт, крым, сергей аксенов, белогорский район