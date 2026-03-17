Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в поселке Зуя Белогорского района. Общая стоимость объекта – 90 миллионов рублей, финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников", – написал он в своем Telegram-канале.
Новая площадка предназначена для занятий различными видами спорта – от карате и бокса до футбола и волейбола, а также для проведения занятий по адаптивной физкультуре для детей, уточнил Аксенов.
И отметил, что в Крыму регулярно совершенствуются условия и материальная база для спортивно-массовой работы, обновляются стадионы, строятся спортплощадки.
"Строительство подобных ФОКов будет продолжено и в других муниципальных образованиях республики, в том числе в городе Белогорске, Красногвардейском и Ленинском районах", – заверил глава региона.
Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.
