Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Новая площадка предназначена для занятий различными видами спорта – от карате и бокса до футбола и волейбола, а также для проведения занятий по адаптивной физкультуре для детей, уточнил Аксенов.И отметил, что в Крыму регулярно совершенствуются условия и материальная база для спортивно-массовой работы, обновляются стадионы, строятся спортплощадки.Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 90 миллионов рублей открыли в поселке Зуя Белогорского района полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в поселке Зуя Белогорского района. Общая стоимость объекта – 90 миллионов рублей, финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников", – написал он в своем Telegram-канале.
Новая площадка предназначена для занятий различными видами спорта – от карате и бокса до футбола и волейбола, а также для проведения занятий по адаптивной физкультуре для детей, уточнил Аксенов.
И отметил, что в Крыму регулярно совершенствуются условия и материальная база для спортивно-массовой работы, обновляются стадионы, строятся спортплощадки.
"Строительство подобных ФОКов будет продолжено и в других муниципальных образованиях республики, в том числе в городе Белогорске, Красногвардейском и Ленинском районах", – заверил глава региона.

Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
Детский спорт - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
24 февраля, 12:58
В Крыму построят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом году
 
21:02Пять беспилотников сбиты над Крымом и у берегов полуострова
20:54Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
20:38Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана
20:13Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
19:56Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму
19:37Трамп разочаровался в НАТО
19:20В Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВО
19:09В центре Севастополя 18 марта организуют бесплатную парковку
18:55На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"
18:48Пожар в Бахчисарайском районе – огонь разошелся на 120 "квадратов"
18:37Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
18:2512-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в Подмосковье
18:13В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком
18:03Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании
17:55Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра
17:46Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке
17:28Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет
17:07Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
16:56"Золотые пески России": на каком этапе стройка нового курорта в Крыму
16:38Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
Лента новостейМолния