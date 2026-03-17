Спасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма

В Феодосии разрушается древний храм Архангелов Михаила и Гавриила. Церковь возведена в XV веке и является объектом культурного наследия федерального значения... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T16:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии разрушается древний храм Архангелов Михаила и Гавриила. Церковь возведена в XV веке и является объектом культурного наследия федерального значения. На протяжении многих лет храм не действует, доступа на его территорию нет: на воротах висит амбарный замок. Зимой на здании обрушилась шестигранная каменная резная колокольня-звонница, а в ночь на 15 марта рухнул фрагмент стены. Будут ли спасать средневековую святыню, в какие сроки и за чей счет – об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.Кто несет ответственность за храмКак сообщили городские власти, древний армянский храм Архангелов Гавриила и Михаила несколько лет назад по договору безвозмездного пользования был передан Армянской Апостольской церкви и, согласно документу, обязанность по содержанию и охране объекта возложены непосредственно на эту организацию.Она подчеркнула, что вместо запланированных ранее противоаварийных работ теперь на объекте необходимо провести реставрацию. По данным феодосийской администрации, на этой неделе на месте будут работать эксперты департамента государственной охраны объектов культурного наследия республиканского минкульта, которые со своей стороны тоже оценят текущее состояние объекта и подготовят необходимые заключения.Сроки и деньгиПо словам Филатовой, ориентировочно подготовка проекта реставрации займет около трех месяцев. Пока документ находится на стадии разработки, далее последует этап экспертизы. Процесс взят на контроль мэрии и будет ускорен насколько это возможно, но конкретных сроков начала реставрации пока нет.Стоимость реставрации, по ее словам, также будет понятна только после выхода проекта из экспертизы. Какая-то часть софинансирования, возможно, будет выделена из бюджета города – пока об этом говорить сложно, продолжает Филатова."Дело в том, что речь в любом случае идет об очень дорогостоящих работах. Безусловно, без помощи республики и без участия федеральных средств самостоятельно Феодосия не справится. При этом город вышел на республику с соответствующим запросом сразу после первого инцидента – обрушения колокольни", - говорит она.Уголовное дело и прокурорский контрольПервый инцидент – частичное обрушение колокольни средневекового храма – произошел еще 12 января, в феврале звонница разрушилась полностью. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Однако неравнодушные феодосийцы направили обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта еще и в приемную главы российского Следствия Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте". После этого Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.11 марта стало известно о том, что в адрес администрации Феодосии внесено прокурорское представление о ненадлежащем содержании церкви. По результатам проверки установлено нарушение требований законодательства – администрацией города своевременно не принимались меры к сохранности объекта культурного наследия. При этом право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием, отмечали в прокуратуре Крыма. Масштабное разрушение части храма случилось в ночь на 15 марта.Храм Архангелов Михаила и Гавриила – недействующая армянская церковь XV века, расположена в исторической части в Феодосии, по улице Армянской. Храм построен в стиле средневековой армянской архитектуры с элементами романского стиля, в обычной для того времени технике из местного бута на извести, своды и углы выложены из тесаного камня. Внутри строения сохранились фрагменты фресок и древний пол, выложенный плиткой. Последняя реставрация святыни была проведена в 1967—1970 годах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шалманы выше куполов: в Керчи разрушается самый древний храм РоссииСтройка на костях: в Феодосии уничтожают средневековое кладбищеБашня Константина в Феодосии – назван срок начала реставрации

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru ФГУП МИА «Россия сегодня»

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

