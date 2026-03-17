https://crimea.ria.ru/20260317/siloviki-zaderzhali-glavu-minzdrava-kubani-1154416482.html

Силовики задержали главу минздрава Кубани

Спецслужбы задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его подозревают в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на источники в... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T12:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

краснодарский край

минздрав рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110100/59/1101005993_0:558:1657:1490_1920x0_80_0_0_62937ed45d6614c300762eb597a5e6fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его подозревают в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных структурах пишет РИА Новости.Задержанному чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, когда она находился в должности.По информации правоохранителей, Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости на сумму свыше одного миллиарда рублей."Министр ... обогатился с 2013 года на 1 миллиард рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников", - рассказали агентству в правоохранительных органах.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

