Силовики задержали главу минздрава Кубани - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Силовики задержали главу минздрава Кубани - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Спецслужбы задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его подозревают в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на источники в... РИА Новости Крым, 17.03.2026
На Кубани по подозрению в незаконном обогащении задержан глава краевого минздрава Филиппов

12:53 17.03.2026 (обновлено: 13:09 17.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его подозревают в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных структурах пишет РИА Новости.
Задержанному чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, когда она находился в должности.
"Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств (по части 4 статьи 159 УК РФ). Фигурант задержан", - сообщили в правоохранительных органах.
По информации правоохранителей, Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости на сумму свыше одного миллиарда рублей.
"Министр ... обогатился с 2013 года на 1 миллиард рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников", - рассказали агентству в правоохранительных органах.
