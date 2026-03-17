Сильная магнитная буря ударит по Земле - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Сильная магнитная буря ожидается в четверг. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 17.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сильная магнитная буря ожидается в четверг. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно расчетам ученых, буря в пике будет достигать от G2 до G3 уровня, то есть будет достаточно сильной. При этом вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь один-три процента.По длительности буря ожидается относительно короткой – порядка 10 часов, что связано с ограниченной силой исходного события, добавили в лаборатории.Накануне днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

