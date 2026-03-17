Сильная магнитная буря ударит по Земле - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Сильная магнитная буря ударит по Земле
Сильная магнитная буря ожидается в четверг. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сильная магнитная буря ожидается в четверг. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно расчетам ученых, буря в пике будет достигать от G2 до G3 уровня, то есть будет достаточно сильной. При этом вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь один-три процента.По длительности буря ожидается относительно короткой – порядка 10 часов, что связано с ограниченной силой исходного события, добавили в лаборатории.Накануне днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
08:43 17.03.2026 (обновлено: 08:47 17.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сильная магнитная буря ожидается в четверг. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Уточненная модель вчерашнего события: сильная магнитная буря ожидается 19 марта. Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, в диапазоне от 4 до 6 утра", – говорится в сообщении.
Согласно расчетам ученых, буря в пике будет достигать от G2 до G3 уровня, то есть будет достаточно сильной. При этом вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь один-три процента.
По длительности буря ожидается относительно короткой – порядка 10 часов, что связано с ограниченной силой исходного события, добавили в лаборатории.
Накануне днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причина
 
