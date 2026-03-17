Сборная России вернулась на Родину с Паралимпийских игр

2026-03-17T13:53

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В аэропорту Внуково в Москве специалисты ФМБА торжественно встретили сборную Российской Федерации, вернувшуюся с XIV зимних Паралимпийских игр, которые проходили в Италии (Милан – Кортина-д’Ампеццо). Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Эмоции этой ночи – особенные: радость возвращения, гордость за страну и искренняя благодарность тем, кто своим трудом и характером снова доказал – сила духа сильнее любых обстоятельств", – говорится в сообщении.В аэропорту спортсменов встречали представители ФМБА России и команда Национального центра спортивной медицины ФМБА России. Вместе со сборной вернулись и врачи, которые обеспечивали медицинское и медико-биологическое сопровождение команды на Играх, и которых также тепло приветствовали коллеги.Российская команда показала исключительный результат, несмотря на ограниченный состав допущенных спортсменов: шесть наших паралимпийцев завоевали 12 медалей (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовые) и вывели Россию на 3-е место в медальном зачете."Это показатель не только спортивного мастерства, но и устойчивости системы медико-биологического сопровождения, где каждый старт опирается на точный медицинский контроль, своевременное восстановление и управление рисками", – отметили в ФМБА.Каждый из спортсменов сборной проходил углубленное медицинское обследование в Национальном центре спортивной медицины минимум восемь раз.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходили с 6 по 15 марта. В них приняли участие всего шестеро россиян. Для сравнения – США представляли 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай – 282 (124 мужчины и 158 женщин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

