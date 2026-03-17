https://crimea.ria.ru/20260317/s-kryma-nachalsya-perelom-odnopolyarnoy-konfiguratsii-mira-1154385875.html

С Крыма начался перелом однополярной конфигурации мира

События в марте 2014 года в Крыму не просто вернули республику в Россию, куда ее жители стремились долгие годы, – именно отсюда начался перелом однополярной... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T06:08

сергей горбачев

александр гусев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154379510_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_54bf8c0d41225acf2c112dd715cca06f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. События в марте 2014 года в Крыму не просто вернули республику в Россию, куда ее жители стремились долгие годы, – именно отсюда начался перелом однополярной конфигурации мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали доктор политических наук, профессор Александр Гусев и капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.Уникальные цифрыПо словам Гусева, временное нахождение Крыма в составе сначала Украинской ССР, а после Украины, на протяжении десятилетий не изменило русского духа крымчан, что засвидетельствовали уникальные цифры по итогам голосования на референдумах.Он отметил, что за годы в составе Украины после распада СССР Крым был совершенно запущен киевской властью, что видели все, кто приезжал на полуостров. А сегодня он меняется шаг за шагом, и, хотя есть еще трудности, жизнь обустраивается и все здесь преображается на глазах, хоть еще очень много дел в Крыму, добавил собеседник.Глобальный характерПо мнению Горбачева, события марта 2014 года не просто определили новый статус Крыма и подтвердили статус России как великой державы – отсюда начались тектонические преобразования во всем мире."Ибо последствия, которые произошли, особенно спустя 12 лет, носят глобальный характер. И в этом смысле, наверное, я так думаю, именно из Севастополя, с 23 февраля, с площади Нахимова, и из Симферополя, с 26 числа – ну а дальше каждый день был наполнен массой событий, – именно отсюда начался перелом однополярной конфигурации мира", – сказал Горбачев.Все, что последовало потом – переформатирование Азово-Черноморского пространства и формирование единого Черноморско-Каспийского, события на Ближнем Востоке и в том числе в Сирии, активизация работы и масштабирование деятельности ШОС и БРИКС – все это стало говорить о том, что Америка пропустила тот момент в Крыму, когда утрата ее гегемонии стала необратимым процессом.Сам он вспоминает, что в день референдума работал на избирательных участках – снимал все, что происходит, а вечером вернулся домой только за полночь, потому что на площади Нахимова происходило перманентное действие: концерты, выступления, митинги.Правда в цифре"Именно тогда, в эти дни, некоторые говорят, началась оборона Севастополя. Да нет! Она тогда закончилась, и началось победоносное бескровное наступление с ошеломляющим успехом", – сказал собеседник.Множество иностранных журналистов и наблюдателей присутствовали на избирательных участках, и не могли не видеть, что крымчане идут голосовать не "под дулами автоматов", как пытались убедить в этом противники референдума о статусе полуострова, а по доброй воле и, больше того, с воодушевлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю РоссиюЗа ходом референдума в Крыму следила вся страна – РазвожаевВопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

