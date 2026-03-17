Рейтинг@Mail.ru
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/rynok-truda-nestabilen--v-kakikh-spetsialistakh-nuzhdaetsya-krym-1154433426.html
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T20:13
2026-03-17T20:13
крым
трудоустройство
трудоустройство в крыму
общество
оксана волкина
мнения
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152377979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cca78ca36ef6884723bbf82592ea2de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых людей выбирают себе профессию в области IT-технологий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По мнению специалиста, связано это с определенным "перегибом" в подготовке кадров, когда количество не соответствует качеству."Также в некоторых сферах происходит автоматизация, внедряется искусственный интеллект. В частности, это сильно влияет на IT-рынок. Начинающих специалистов, которые не могут трудоустроиться, сейчас там крайне много, и люди по-прежнему, которые не владеют ситуацией на рынке труда, обучаются, заканчивают какие-то курсы и потом сталкиваются с тем, что это уже на сегодня неактуально", - пояснила Оксана Волкина.Эксперт отметила, что в настоящее время в Крыму остро не хватает специалистов рабочих профессий.Испытывают дефицит профессиональных кадров на полуострове, по информации Оксаны Волкиной, и сферы медицины, туризма, сельского хозяйства и общепита. Эффект от увеличения количества бюджетных мест в вузах будет заметен только через несколько лет, заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессияКопировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152377979_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_259aa29e4a28a926cce0e5a507ae91a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, трудоустройство, трудоустройство в крыму, общество, оксана волкина, мнения, новости крыма
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым

В Крыму остро не хватает строителей и растет переизбыток специалистов в IT-сфере – эксперт

20:13 17.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых людей выбирают себе профессию в области IT-технологий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"Сейчас самый сложный рынок труда, который я наблюдаю за последние 12 лет. Баланса нет, к сожалению, рынок рваный. С одной стороны, наблюдается дефицит в сфере рабочих профессий, линейного персонала, так называемых "синих воротничков". С другой стороны, мы наблюдаем избыток начинающих специалистов в IT-сфере, так называемых джунов, и некий избыток некоторых категорий управленческого персонала", - рассказала она.
По мнению специалиста, связано это с определенным "перегибом" в подготовке кадров, когда количество не соответствует качеству.
"Также в некоторых сферах происходит автоматизация, внедряется искусственный интеллект. В частности, это сильно влияет на IT-рынок. Начинающих специалистов, которые не могут трудоустроиться, сейчас там крайне много, и люди по-прежнему, которые не владеют ситуацией на рынке труда, обучаются, заканчивают какие-то курсы и потом сталкиваются с тем, что это уже на сегодня неактуально", - пояснила Оксана Волкина.
Эксперт отметила, что в настоящее время в Крыму остро не хватает специалистов рабочих профессий.

"У нас на полуострове по-прежнему не хватает рабочих рук, то есть это все, что связано со строительством, так как темпы строительства достаточно бодро развиваются. Сейчас любой молодой человек, имеющий состояние здоровья, которое способствует физическому труду, непьющий, даже с минимальным опытом, может зарабатывать от 100 000 рублей в месяц, просто работая руками", - поделилась она.

Испытывают дефицит профессиональных кадров на полуострове, по информации Оксаны Волкиной, и сферы медицины, туризма, сельского хозяйства и общепита. Эффект от увеличения количества бюджетных мест в вузах будет заметен только через несколько лет, заключила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымтрудоустройствоТрудоустройство в КрымуОбществоОксана ВолкинаМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
