Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым

Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым

Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T20:13

2026-03-17T20:13

2026-03-17T20:13

крым

трудоустройство

трудоустройство в крыму

общество

оксана волкина

мнения

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых людей выбирают себе профессию в области IT-технологий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По мнению специалиста, связано это с определенным "перегибом" в подготовке кадров, когда количество не соответствует качеству."Также в некоторых сферах происходит автоматизация, внедряется искусственный интеллект. В частности, это сильно влияет на IT-рынок. Начинающих специалистов, которые не могут трудоустроиться, сейчас там крайне много, и люди по-прежнему, которые не владеют ситуацией на рынке труда, обучаются, заканчивают какие-то курсы и потом сталкиваются с тем, что это уже на сегодня неактуально", - пояснила Оксана Волкина.Эксперт отметила, что в настоящее время в Крыму остро не хватает специалистов рабочих профессий.Испытывают дефицит профессиональных кадров на полуострове, по информации Оксаны Волкиной, и сферы медицины, туризма, сельского хозяйства и общепита. Эффект от увеличения количества бюджетных мест в вузах будет заметен только через несколько лет, заключила эксперт.

крым

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

крым, трудоустройство, трудоустройство в крыму, общество, оксана волкина, мнения, новости крыма