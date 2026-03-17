Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
2026-03-17T20:13
В Крыму остро не хватает строителей и растет переизбыток специалистов в IT-сфере – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Рынок труда в Крыму нестабилен, полуостров остро нуждается в строителях, медицинских кадрах и работниках сельского хозяйства, в то время, как все больше молодых людей выбирают себе профессию в области IT-технологий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"Сейчас самый сложный рынок труда, который я наблюдаю за последние 12 лет. Баланса нет, к сожалению, рынок рваный. С одной стороны, наблюдается дефицит в сфере рабочих профессий, линейного персонала, так называемых "синих воротничков". С другой стороны, мы наблюдаем избыток начинающих специалистов в IT-сфере, так называемых джунов, и некий избыток некоторых категорий управленческого персонала", - рассказала она.
По мнению специалиста, связано это с определенным "перегибом" в подготовке кадров, когда количество не соответствует качеству.
"Также в некоторых сферах происходит автоматизация, внедряется искусственный интеллект. В частности, это сильно влияет на IT-рынок. Начинающих специалистов, которые не могут трудоустроиться, сейчас там крайне много, и люди по-прежнему, которые не владеют ситуацией на рынке труда, обучаются, заканчивают какие-то курсы и потом сталкиваются с тем, что это уже на сегодня неактуально", - пояснила Оксана Волкина.
Эксперт отметила, что в настоящее время в Крыму остро не хватает специалистов рабочих профессий.
"У нас на полуострове по-прежнему не хватает рабочих рук, то есть это все, что связано со строительством, так как темпы строительства достаточно бодро развиваются. Сейчас любой молодой человек, имеющий состояние здоровья, которое способствует физическому труду, непьющий, даже с минимальным опытом, может зарабатывать от 100 000 рублей в месяц, просто работая руками", - поделилась она.
Испытывают дефицит профессиональных кадров на полуострове, по информации Оксаны Волкиной, и сферы медицины, туризма, сельского хозяйства и общепита. Эффект от увеличения количества бюджетных мест в вузах будет заметен только через несколько лет, заключила эксперт.
