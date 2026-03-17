Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР, сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.
12:34 17.03.2026 (обновлено: 13:05 17.03.2026)