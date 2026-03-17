Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР, сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T12:34
2026-03-17T13:05
сумская область
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
сумская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта

Еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР перешли под контроль российской армии

12:34 17.03.2026 (обновлено: 13:05 17.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР, сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.

За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.
По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.
По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.
Сумская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
