Рейтинг@Mail.ru
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/putin-18-marta-otkroet-ryad-obektov-v-krymu-1154427378.html
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T15:55
2026-03-17T15:55
крым
новости крыма
владимир путин (политик)
севастополь
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_164:75:3073:1711_1920x0_80_0_0_89f444824e83abfd1b66491191269038.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. 16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день - День воссоединения с Россией - выходной и праздничный. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_5bb42631d457cb75a257e9698dbed21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, владимир путин (политик), севастополь, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму

Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму и обсудит с кабмином развитие полуострова

15:55 17.03.2026
 
© POOL / Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"18 марта сего года Владимир Владимирович Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В рамках совещания глава государства в режиме видеоконференции примет участие в открытии ряда объектов на территории Крыма. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - отметили в Кремле.
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день - День воссоединения с Россией - выходной и праздничный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаВладимир Путин (политик)СевастопольГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
