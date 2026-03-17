Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T15:55
2026-03-17T15:55
2026-03-17T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. 16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день - День воссоединения с Россией - выходной и праздничный. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму и обсудит с кабмином развитие полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством РФ на тему развития Крыма и Севастополя, а также по видеосвязи откроет ряд объектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"18 марта сего года Владимир Владимирович Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В рамках совещания глава государства в режиме видеоконференции примет участие в открытии ряда объектов на территории Крыма. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - отметили в Кремле.
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день - День воссоединения с Россией - выходной и праздничный.
