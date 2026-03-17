При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек - РИА Новости Крым, 17.03.2026
При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек
2026-03-17T07:07
2026-03-17T08:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. 400 человек погибли и 250 ранены в результате ударов Пакистана по Кабулу, сообщает афганский портал Tolo news.В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus сообщал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру.Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. До этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные бои.Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
07:07 17.03.2026 (обновлено: 08:21 17.03.2026)
 
© AP Photo Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. 400 человек погибли и 250 ранены в результате ударов Пакистана по Кабулу, сообщает афганский портал Tolo news.
"По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак", – цитирует сообщение РИА Новости.
В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus сообщал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру.
Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. До этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные бои.
Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
