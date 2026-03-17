При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек

При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек - РИА Новости Крым, 17.03.2026

При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек

400 человек погибли и 250 ранены в результате ударов Пакистана по Кабулу, сообщает афганский портал Tolo news. РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T07:07

2026-03-17T07:07

2026-03-17T08:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. 400 человек погибли и 250 ранены в результате ударов Пакистана по Кабулу, сообщает афганский портал Tolo news.В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus сообщал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру.Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана возобновились 1 марта. До этого Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Кабул назвал это операцией возмездия за недавно нанесенные по стране авиаудары. Вдоль линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли ожесточенные бои.Оценивая ситуацию, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в комментарии радио "Спутник в Крыму" предположил, что конфликт Пакистана с Талибаном* в Афганистане спровоцировали внешние силы, которым очень нужно отвлечь Исламабад от проблем в Иране и скорейшего стремления поддержать Тегеран.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

пакистан

афганистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, афганистан, новости, происшествия, в мире