https://crimea.ria.ru/20260317/pokhitili-460-millionov-rubley-na-opk---v-moskve-zaderzhany-podozrevaemye-1154406253.html
Похитили 460 миллионов рублей на ОПК - в Москве задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Москве силовики задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении свыше 460 миллионов рублей у предприятий ОПК. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве задержаны подозреваемые в хищении 460 млн рублей на производстве вооружения
10:16 17.03.2026 (обновлено: 10:17 17.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. В Москве силовики задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении свыше 460 миллионов рублей у предприятий ОПК. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Установлено, что злоумышленники ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения", - цитирует сообщение РИА Новости.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
По месту жительства фигурантов изъяты используемые ими средства мобильной связи, носители информации, персональные компьютеры, а также документы, изобличающие их противоправную деятельность, отметили в ФСБ.
Задержанные по решению суда помещены под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.