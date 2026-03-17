Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
Весна пришла в Крым, а с нею расцвели и первые цветы в Ботаническом саду имени Багрова в Симферополе, где несколько недель назад начались сезонные работы. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T08:28
2026-03-17T08:28
2026-03-17T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Весна пришла в Крым, а с нею расцвели и первые цветы в Ботаническом саду имени Багрова в Симферополе, где несколько недель назад начались сезонные работы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.Ботанический сад, по словам собеседницы, является не только местом для прогулок и созерцания прекрасного, но и научной площадкой, а для студентов Крымского федерального университета – приобретения опыта и практических навыков."Когда я говорю о том, что проходит обрезка в ботаническом саду, то речь идет как раз о том, что студенты проходят практику. У нас сейчас идет производственная практика по декоративному садоводству и топиарному искусству. Если бы не наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, мы бы не могли обслуживать все эти зеленые насаждения", – объяснила специалист.Завкафедрой КФУ обратила внимание, что в Ботаническом саду в любое время года есть на что посмотреть."Почти всегда тут будет что-то цвести, даже в феврале те же подснежники. Если говорить о ближайшем времени, то это весна, апрель, когда, как правило, цветут тюльпаны", – поделилась собеседница.Также Анна Репецкая рекомендует любоваться цветением розоцветных."Можно приходить в ботанический сад в апреле, когда у нас будут цвести самые разные представители розоцветных – сливы, персики, яблони, сакура всеми любимая. Сад расцветает всеми красками", – рассказала гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпановВсем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаныПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
крым
симферополь
новости крыма, крым, симферополь, ботанический сад имени багрова, цветы
Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
В Крыму в Ботаническом саду имени Багрова полным ходом идет весеннее цветение
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Весна пришла в Крым, а с нею расцвели и первые цветы в Ботаническом саду имени Багрова в Симферополе, где несколько недель назад начались сезонные работы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.
"Первоцветы уже появились. У нас в Крыму это достаточно рано происходит, еще зимой. И подснежники у нас цветут, и морозники, и еще ряд ранневесенних растений. Как правило, это небольшие травянистые растения, но уже можно порадоваться им. Несколько недель назад начались работы по обрезке кустарников. В первую очередь они нужны для того, чтобы обеспечить хорошее, яркое, полноценное цветение в этом году", – сказала гостья эфира.
Ботанический сад, по словам собеседницы, является не только местом для прогулок и созерцания прекрасного, но и научной площадкой, а для студентов Крымского федерального университета – приобретения опыта и практических навыков.
"Когда я говорю о том, что проходит обрезка в ботаническом саду, то речь идет как раз о том, что студенты проходят практику. У нас сейчас идет производственная практика по декоративному садоводству и топиарному искусству. Если бы не наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, мы бы не могли обслуживать все эти зеленые насаждения", – объяснила специалист.
Завкафедрой КФУ обратила внимание, что в Ботаническом саду в любое время года есть на что посмотреть.
"Почти всегда тут будет что-то цвести, даже в феврале те же подснежники. Если говорить о ближайшем времени, то это весна, апрель, когда, как правило, цветут тюльпаны", – поделилась собеседница.
Также Анна Репецкая рекомендует любоваться цветением розоцветных.
"Можно приходить в ботанический сад в апреле, когда у нас будут цвести самые разные представители розоцветных – сливы, персики, яблони, сакура всеми любимая. Сад расцветает всеми красками", – рассказала гостья эфира.
