https://crimea.ria.ru/20260317/podsnezhniki-i-pervotsvety-botanicheskiy-sad-simferopolya-vstrechaet-vesnu-1153831857.html

Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну

Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну - РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T08:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154318614_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1e43619d0ee76835d090f122ca396ec5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Весна пришла в Крым, а с нею расцвели и первые цветы в Ботаническом саду имени Багрова в Симферополе, где несколько недель назад начались сезонные работы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.Ботанический сад, по словам собеседницы, является не только местом для прогулок и созерцания прекрасного, но и научной площадкой, а для студентов Крымского федерального университета – приобретения опыта и практических навыков."Когда я говорю о том, что проходит обрезка в ботаническом саду, то речь идет как раз о том, что студенты проходят практику. У нас сейчас идет производственная практика по декоративному садоводству и топиарному искусству. Если бы не наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, мы бы не могли обслуживать все эти зеленые насаждения", – объяснила специалист.Завкафедрой КФУ обратила внимание, что в Ботаническом саду в любое время года есть на что посмотреть."Почти всегда тут будет что-то цвести, даже в феврале те же подснежники. Если говорить о ближайшем времени, то это весна, апрель, когда, как правило, цветут тюльпаны", – поделилась собеседница.Также Анна Репецкая рекомендует любоваться цветением розоцветных."Можно приходить в ботанический сад в апреле, когда у нас будут цвести самые разные представители розоцветных – сливы, персики, яблони, сакура всеми любимая. Сад расцветает всеми красками", – рассказала гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпановВсем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаныПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

