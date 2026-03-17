Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение
Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение
Европа боится помогать президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке
Европа боится помогать США на Ближнем востоке из-за недоверия Трампу – эксперт

© AP Photo Jacquelyn Martin — Флаги США и Европейского союза
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Европа не спешит помогать президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке в ответ на его призывы, и причин тому очень много. Но главных – три, а основная – недоверие к словам лидера Америки и к его возможностям в условиях крайне серьезных рисков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
По мнению Михайлова, все так называемые союзники США прекрасно понимают, что Дональд Трамп в нынешнем своем состоянии, как он ведет дела, в любой момент способен подставить своих партнеров, поэтому не спешат ему помогать.
"Трамп сейчас делает все для того, чтобы НАТО в том формате, в котором было, перестало существовать. И как в плане украинского конфликта играет свою игру и просто зарабатывает деньги, то же самое касается и Ближнего Востока. А у каждой из тех стран, которая отказалась помочь Трампу, есть там свои интересы, особенно у Британии и Франции", – сказал эксперт.
Европа прекрасно понимает, что конфликт с Ираном – это конфликт не просто со страной, а раздор с определенной частью исламского мира. А в Европе уже очень много выходцев из Ближнего Востока, добавил Михайлов.
"И там (в Европе – ред.) уже идут и нарастают социальные напряжения, конфликты, как и провокации против еврейского населения и вообще недовольство на улицах, связанное тем, что идет атака на Иран. Поэтому они (страны Европы – ред.) играют свою игру, опасаясь террористических атак внутри", – объяснил эксперт.
Кроме того, по мнению Михайлова, Европа осознает, что агрессия Трампа в отношении Ирана может привести к катастрофе на всем Ближнем Востоке, а с ней фактически к большому голоду, к потере возможности добычи энергоресурсов странами, которые завязаны в том числе с теми, кто отказался участвовать в американской авантюре.
Таким образом, игнорируя призывы к ним Трампа, страны Европы выстраивают себе определенный задел на будущее для возможности строить нужные себе отношения с Ближним Востоком, когда Трампа у власти не будет.
"Думаю, все ожидают больших ошибок Трампа и чтобы его побыстрее "снесли". Потому что его политика не устраивает. И с этим я связываю мягкие отказы от участия в атаке на Иран. Сейчас Трамп не знает, как выйти из конфликта. И его партнеры так называемые это прекрасно понимают и хотят, чтобы он сам вляпался и выходил сам. А когда его "скинут", можно будет выстраивать иные формы общения с Ближним Востоком", – прокомментировал политолог.
Но главная причина отказа, по мнению Михайлова, заключается все же в самом Трампе, который показал, что ему нельзя доверять, а значит, и верить тому, что он добьется полезного результата, не приходится.
"Достаточно вспомнить, что как только Трамп заявляет об очередной победе над Ираном, Тегеран показывает зубы. Сказал, мы победили Иран – тот показывает свои подземные тоннели, где масса ракет, безэкипажных кораблей, которые будут использоваться в атаках в том же Ормузском проливе. В очередной раз Трамп заявил о победе – Иран впервые в этом конфликте запустил суперсовременную тяжелую ступенчатую ракету по американским и израильским объектам. Так что у Ирана еще много сюрпризов", – подытожил эксперт.
Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, реагируя на призыв президента США Дональда Трампа передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства, заявил, что Германия не видит для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток никаких оснований.
Ранее, помимо Берлина, Трамп призвал поддержать позицию США в отношении Ирана своим флотом Францию, Великобританию, Китай, Японию и Южную Корею. В Иране в тот же день заявили об открытом Ормузском проливе для всех, кроме врагов Тегерана.
