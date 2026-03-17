Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение

Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T22:31

Европа боится помогать президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Европа не спешит помогать президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке в ответ на его призывы, и причин тому очень много. Но главных – три, а основная – недоверие к словам лидера Америки и к его возможностям в условиях крайне серьезных рисков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По мнению Михайлова, все так называемые союзники США прекрасно понимают, что Дональд Трамп в нынешнем своем состоянии, как он ведет дела, в любой момент способен подставить своих партнеров, поэтому не спешат ему помогать.Европа прекрасно понимает, что конфликт с Ираном – это конфликт не просто со страной, а раздор с определенной частью исламского мира. А в Европе уже очень много выходцев из Ближнего Востока, добавил Михайлов."И там (в Европе – ред.) уже идут и нарастают социальные напряжения, конфликты, как и провокации против еврейского населения и вообще недовольство на улицах, связанное тем, что идет атака на Иран. Поэтому они (страны Европы – ред.) играют свою игру, опасаясь террористических атак внутри", – объяснил эксперт.Кроме того, по мнению Михайлова, Европа осознает, что агрессия Трампа в отношении Ирана может привести к катастрофе на всем Ближнем Востоке, а с ней фактически к большому голоду, к потере возможности добычи энергоресурсов странами, которые завязаны в том числе с теми, кто отказался участвовать в американской авантюре.Таким образом, игнорируя призывы к ним Трампа, страны Европы выстраивают себе определенный задел на будущее для возможности строить нужные себе отношения с Ближним Востоком, когда Трампа у власти не будет.Но главная причина отказа, по мнению Михайлова, заключается все же в самом Трампе, который показал, что ему нельзя доверять, а значит, и верить тому, что он добьется полезного результата, не приходится."Достаточно вспомнить, что как только Трамп заявляет об очередной победе над Ираном, Тегеран показывает зубы. Сказал, мы победили Иран – тот показывает свои подземные тоннели, где масса ракет, безэкипажных кораблей, которые будут использоваться в атаках в том же Ормузском проливе. В очередной раз Трамп заявил о победе – Иран впервые в этом конфликте запустил суперсовременную тяжелую ступенчатую ракету по американским и израильским объектам. Так что у Ирана еще много сюрпризов", – подытожил эксперт.Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, реагируя на призыв президента США Дональда Трампа передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства, заявил, что Германия не видит для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток никаких оснований.Ранее, помимо Берлина, Трамп призвал поддержать позицию США в отношении Ирана своим флотом Францию, Великобританию, Китай, Японию и Южную Корею. В Иране в тот же день заявили об открытом Ормузском проливе для всех, кроме врагов Тегерана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявления по Ирану: главноеКогда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнениеИран может ударить по Украине в любой момент – политолог

