Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги 12-й годовщины Крымской весны. Он подчеркнул, что с 2014 года в регионе растут зарплаты, люди открывают... РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги 12-й годовщины Крымской весны. Он подчеркнул, что с 2014 года в регионе растут зарплаты, люди открывают бизнес, инвесторы вкладывают средства в крупные проекты и создают новые рабочие места.
"Севастополь отмечает 12-ю годовщину Русской весны. Эти годы стали временем развития. Город-герой, переживший десятилетия застоя и разрухи, сегодня живет и развивается во всех сферах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его информации, валовой региональный продукт за 2025 год, по прогнозу, составит 342,1 млрд рублей. С 2014 года ВРП вырос в 11 раз, зарплаты севастопольцев с 2014 года в среднем увеличились в 4,9 раза. Сегодня средняя зарплата в городе составляет 66,6 тыс. рублей.
Кроме того, в Севастополе развивается малый и средний бизнес: работают почти 25 тысяч субъектов предпринимательства. А число самозанятых превысило 44 тысячи. Это в 21 раз больше, чем в 2020 году. Объем экспорта товаров превысил 152 млн долларов США
Также в Свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей.
"Перевыполняем план, установленный поручением президента - 200 млрд рублей", - уточнил Михаил Развожаев.
Ранее глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым отметил, что возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Глава республики подчеркнул, что Крым в составе России изменился кардинально и в лучшую сторону, хотя предстоит решить еще много задач.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
