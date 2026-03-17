https://crimea.ria.ru/20260317/perevypolnyaem-plan-razvozhaev-o-razvitii-sevastopolya-za-12-let-1154432094.html

Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет

2026-03-17T17:28

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

экономика

экономика крыма

крымская весна

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги 12-й годовщины Крымской весны. Он подчеркнул, что с 2014 года в регионе растут зарплаты, люди открывают бизнес, инвесторы вкладывают средства в крупные проекты и создают новые рабочие места."Севастополь отмечает 12-ю годовщину Русской весны. Эти годы стали временем развития. Город-герой, переживший десятилетия застоя и разрухи, сегодня живет и развивается во всех сферах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Кроме того, в Севастополе развивается малый и средний бизнес: работают почти 25 тысяч субъектов предпринимательства. А число самозанятых превысило 44 тысячи. Это в 21 раз больше, чем в 2020 году. Объем экспорта товаров превысил 152 млн долларов СШАТакже в Свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей."Перевыполняем план, установленный поручением президента - 200 млрд рублей", - уточнил Михаил Развожаев.Ранее глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым отметил, что возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Глава республики подчеркнул, что Крым в составе России изменился кардинально и в лучшую сторону, хотя предстоит решить еще много задач.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

