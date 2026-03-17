От -2 до +14: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.03.2026
От -2 до +14: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью и утром в южных и восточных районах ожидается... РИА Новости Крым, 17.03.2026
От -2 до +14: погода в Крыму во вторник

00:01 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью и утром в южных и восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном побережье до +6, днем +10…+14 градусов, в горах +2…+7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +6 градусов, днем +10...+12.
Тучи и ветер
15 марта, 20:11
Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
00:01От -2 до +14: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 марта
22:55Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное
22:37На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
22:27Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
22:16Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
21:57На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
21:39Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
21:13В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
20:55Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
20:32Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
20:07Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
19:55Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
19:27На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
19:10"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
18:52Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
18:28В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова
18:07В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
17:52Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
17:37Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
Лента новостейМолния