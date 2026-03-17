ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
На полуострове снижается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 17.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На полуострове снижается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю диагноз подтвердили у 2074 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 18,8%, и ниже эпидемического порога на 59,1%.По данным специалистов, в основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, а также вирус гриппа преимущественно типа А (H3N2).
ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора

В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости ОРВИ – Роспотребнадзор

09:29 17.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
© РИА Новости . Максим Богодвид
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На полуострове снижается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"На последней отчетной неделе в Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась, она ниже уровня эпидемического порога на 53,8%. В этот период заболели 7586 человек", – сказано в сообщении

В Севастополе за прошедшую неделю диагноз подтвердили у 2074 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 18,8%, и ниже эпидемического порога на 59,1%.
По данным специалистов, в основном циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, а также вирус гриппа преимущественно типа А (H3N2).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
 
10:20В Крыму мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским
10:16Похитили 460 миллионов рублей на ОПК - в Москве задержаны подозреваемые
10:01Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек
09:48В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В
09:37Беспилотник сбит над Азовским морем
09:35Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам
09:29ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
09:07В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
08:43Сильная магнитная буря ударит по Земле
08:28Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
08:09Украинские солдаты с США и Израилем воюют против Ирана – военный эксперт
07:52206 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и другие регионы России
07:43Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России
07:22В Феодосии ликвидировали открытый огонь на масштабном пожаре
07:07При ударе Пакистана по Кабулу погибли 400 и ранены 250 человек
06:379 человек ранены в Белгородской и Брянской областях ударами дронов ВСУ
06:27Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов
06:08С Крыма начался перелом однополярной конфигурации мира
00:01От -2 до +14: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 марта
Лента новостейМолния