Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии
Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии
Евпатория частично обесточена из-за аварии, света нет в районе Спутник-1 и на порядка 30 улицах. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T10:46
2026-03-17T10:46
2026-03-17T10:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Евпатория частично обесточена из-за аварии, света нет в районе Спутник-1 и на порядка 30 улицах. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".Так, в зоне отключения: проспект Победы, улицы Абденановой, Алядина, Балатукова, Буюк-Ас, Волошина, Гаспринского, Гафарова, Гезлевская, Григоренко, Демиреля Сулеймана, Кандыма, Керкинитиды, Киммерийская, Людвигсбургская, Лятиф-заде, Мицкевича, Сарматская, Сафаряна, Сахарова, Таврическая, Титова, Топчи, Элефтерия, Эреджеповой. Также обесточены переулки: 5 Городок, Киммерийский, Сарматский и прилегающие к ним улицы/переулки.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
крым
евпатория
крым, новости крыма, евпатория, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии
В Евпатории около 30 улиц обесточены из-за аварии - Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Евпатория частично обесточена из-за аварии, света нет в районе Спутник-1 и на порядка 30 улицах. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
Так, в зоне отключения: проспект Победы, улицы Абденановой, Алядина, Балатукова, Буюк-Ас, Волошина, Гаспринского, Гафарова, Гезлевская, Григоренко, Демиреля Сулеймана, Кандыма, Керкинитиды, Киммерийская, Людвигсбургская, Лятиф-заде, Мицкевича, Сарматская, Сафаряна, Сахарова, Таврическая, Титова, Топчи, Элефтерия, Эреджеповой. Также обесточены переулки: 5 Городок, Киммерийский, Сарматский и прилегающие к ним улицы/переулки.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
