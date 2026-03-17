Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области выписан из больницы в Крыму, второй пострадавший пока остается в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
6 марта в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате удара два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.
"Один пострадавший в результате атаки БПЛА в Херсонской области продолжает лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, его состояние оценивается как средней степени тяжести", – проинформировали в региональном минздраве.
Второй пострадавший выписан 15 марта, добавили в ведомстве.
Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, это наибольшее число пострадавших мирных жителей за неделю с начала года.
