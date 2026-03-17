https://crimea.ria.ru/20260317/odin-iz-ranenykh-pri-atake-vsu-na-aleshki-vypisan-iz-bolnitsy-v-krymu-1154435915.html

Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму

Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки выписан из больницы в Крыму

Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области выписан из больницы в Крыму, второй пострадавший пока остается в больнице. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T19:56

2026-03-17T19:56

2026-03-17T19:56

эксклюзивы риа новости крым

крым

минздрав крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

херсонская область

происшествия

алешки

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072813_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_a4c93f9ae7d968de3a13120229633997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Один из раненных при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области выписан из больницы в Крыму, второй пострадавший пока остается в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.6 марта в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате удара два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.Второй пострадавший выписан 15 марта, добавили в ведомстве.Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, это наибольшее число пострадавших мирных жителей за неделю с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "скорую" в Новой Каховке: ранены врачи и пациенткаЧисло организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - ШойгуМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины

крым

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, херсонская область, происшествия, алешки, новости, новости крыма, общество