Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек
В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В результате падения обломков повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений. Сейчас местные власти оценивают ущерб.В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем, еще 28 – над Краснодарским краем.
Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек

В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА ранили человека

10:01 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае – в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений. Сейчас местные власти оценивают ущерб.
"Муниципальные комиссии по оценке ущерба проводят обследования по всем адресам, по которыми поступила информация. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - заключили в оперштабе.
В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем, еще 28 – над Краснодарским краем.
