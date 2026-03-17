https://crimea.ria.ru/20260317/oblomki-bpla-upali-v-slavyanske-na-kubani---postradal-odin-chelovek-1154406048.html

Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек

Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек

В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T10:01

2026-03-17T10:01

2026-03-17T10:01

крым

новости крыма

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

славянск-на-кубани

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В результате падения обломков повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений. Сейчас местные власти оценивают ущерб.В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем, еще 28 – над Краснодарским краем.

крым

краснодарский край

славянск-на-кубани

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), славянск-на-кубани