Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек
В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T10:01
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани обломки упавших БПЛА обнаружили по 16 адресам, ранен один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В результате падения обломков повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений. Сейчас местные власти оценивают ущерб.В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем, еще 28 – над Краснодарским краем.
