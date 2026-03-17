Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За... РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевские потери ВСУ составили 1240 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Группировка войск "Север" в результате активных действий также установила контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области. Общие потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, два бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.
Кроме того, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
