Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников

2026-03-17T13:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевские потери ВСУ составили 1240 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Север" в результате активных действий также установила контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области. Общие потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, два бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

