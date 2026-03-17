Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T13:39
2026-03-17T13:39
2026-03-17T13:39
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевские потери ВСУ составили 1240 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Север" в результате активных действий также установила контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области. Общие потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, два бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
новые регионы россии
новости сво, сумская область, харьковская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
Новости СВО – киевский режим потерял более 1200 боевиков за сутки по всей линии фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Армия России разбила 149 пунктов скопления личного состава и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевские потери ВСУ составили 1240 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск
в результате активных действий освободили населенный пункт
Каленики Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, бронетранспортер М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Группировка войск "Север"
в результате активных действий также установила контроль над населенным пунктом
Сопычь Сумской области. Общие потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, два бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.
Кроме того, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
