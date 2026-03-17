Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра

2026-03-17T17:55

молдавия

новости

украина

в мире

экология

разлив нефтепродуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами Днестра, в бассейне реки введен режим экологической опасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства пишет РИА Новости.Загрязнение в реке обнаружили 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины. Из-за загрязнения водной артерии власти республики решили ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. И сообщили, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования.Подчеркивается, что право на здоровую окружающую среду закреплено конституцией. "Национальное законодательство устанавливает защиту всего водного потенциала страны, запрещая сброс нефтепродуктов или других загрязняющих веществ в поверхностные воды", - поясняется в сообщении.В понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о якобы разливе нефти на Днестре с российской стороны, после чего МИД Молдавии вызвало посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста в связи с разливом нефти на Днестре. Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.

