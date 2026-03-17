Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра
Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра
2026-03-17T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами Днестра, в бассейне реки введен режим экологической опасности.
В Молдавии возбудили уголовное дело из-за загрязнения Днестра на территории Украины

17:55 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами Днестра, в бассейне реки введен режим экологической опасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства пишет РИА Новости.
Загрязнение в реке обнаружили 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины. Из-за загрязнения водной артерии власти республики решили ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. И сообщили, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования.

"На основании официальной информации, содержащейся в постановлении правительства № 108 от 15 марта 2026 года о введении режима экологической опасности в бассейне реки Днестр… Генеральная прокуратура распорядилась возбудить уголовное дело для расследования обстоятельств, определивших понесенные последствия", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что право на здоровую окружающую среду закреплено конституцией.
"Национальное законодательство устанавливает защиту всего водного потенциала страны, запрещая сброс нефтепродуктов или других загрязняющих веществ в поверхностные воды", - поясняется в сообщении.
В понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о якобы разливе нефти на Днестре с российской стороны, после чего МИД Молдавии вызвало посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста в связи с разливом нефти на Днестре.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.
