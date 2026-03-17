Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на... РИА Новости Крым, 17.03.2026
12:43 17.03.2026 (обновлено: 13:49 17.03.2026)
 
© REUTERS Jens Buttner — Владимир Зеленский на полигоне, где проходят тренировки украинских солдат по зенитно-ракетному комплексу Patriot.
Владимир Зеленский на полигоне, где проходят тренировки украинских солдат по зенитно-ракетному комплексу Patriot. - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на военных и экспертов.
Как отмечается в публикации, эскалация ближневосточного конфликта и возможная вспышка новых сейчас создает конкуренцию за вооружение для систем противовоздушной обороны.
Авторы статьи указывают, что за четыре года с начала специальной военной операции Киев получил от партнеров лишь около 600 ракет PAC-3. При этом в прошлом году этих боеприпасов в США было произведено только 620, а в текущем году планируется выпустить 650 единиц.

"Для Украины это означает не просто конкуренцию, а борьбу за физическое наличие ракет на складах партнеров. Западные перехватчики становятся очень дорогим дефицитом современности, тогда как баллистический арсенал РФ и Ирана пополняется "прямо с конвейера", – констатируют украинские журналисты.

Военные и эксперты по-разному оценивают срок, по прошествии которого Киев может столкнуться с острым дефицитом перехватчиков к Patriot. Однако все оценки касаются близкой перспективы – от одного до трех месяцев.
"Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США. И это будет большая проблема", – сказал один из военных ВСУ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.
Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщала, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, одни только страны Персидского залива в первые дни конфликта израсходовали их порядка 800, сравнимый расход у США и Израиля.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
14:16Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
14:02Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
13:53Сборная России вернулась на Родину с Паралимпийских игр
13:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
13:39Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
13:21Путин помиловал 23 женщины
13:13Цифровым сервисом социальных выплат ВТБ стали пользоваться чаще
13:06Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
12:53Силовики задержали главу минздрава Кубани
12:43Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
12:34Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
12:31В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы
12:27Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике
12:16Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
12:07В Феодосии потушили масштабный природный пожар
11:56В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
11:44Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
11:39Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы
11:32Украинские беспилотники атакуют Краснодар
11:05Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
Лента новостейМолния