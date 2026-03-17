https://crimea.ria.ru/20260317/na-ukraine-predrekli-skoryy-defitsit-raket-dlya-patriot-u-vsu-1154415989.html
Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на... РИА Новости Крым, 17.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154415754_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_485e93592b9a382b68aafb364b84a8a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 к американским зенитным комплексам Patriot уже через один-три месяца из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на военных и экспертов.Как отмечается в публикации, эскалация ближневосточного конфликта и возможная вспышка новых сейчас создает конкуренцию за вооружение для систем противовоздушной обороны.Авторы статьи указывают, что за четыре года с начала специальной военной операции Киев получил от партнеров лишь около 600 ракет PAC-3. При этом в прошлом году этих боеприпасов в США было произведено только 620, а в текущем году планируется выпустить 650 единиц.Военные и эксперты по-разному оценивают срок, по прошествии которого Киев может столкнуться с острым дефицитом перехватчиков к Patriot. Однако все оценки касаются близкой перспективы – от одного до трех месяцев."Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США. И это будет большая проблема", – сказал один из военных ВСУ.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал опасения относительно того, что Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана.Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщала, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, одни только страны Персидского залива в первые дни конфликта израсходовали их порядка 800, сравнимый расход у США и Израиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154415754_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_40ca061a337f7ffdfb39015e683e650b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Острый дефицит ракет к Patriot Украина почувствует через несколько месяцев – СМИ
12:43 17.03.2026 (обновлено: 13:49 17.03.2026)
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.