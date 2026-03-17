На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"

На Крымском мосту построят отдельный проезд для скорой помощи и детских автобусов
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Отдельный проезд к Крымскому мосту построят для автомобилей скорой помощи и автобусов с детьми. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в ходе открытого диалога в Совете Федерации, уточнив, что работы уже ведутся.
"Мы выявили проблему на Крымском мосту, на подъездах. У нас там требования безопасности в приоритете, и увидели, что в очереди стоят у нас автобусы с детьми", – цитирует Никитина РИА Новости.
По его словам, строительство специальной дороги для ускоренного прохождения досмотровых пунктов без очередей уже ведется.
"Сейчас строим специальную отдельную дорогу, где они будут в ускоренном режиме проходить все досмотры, не будут стоять в очереди. Даже если вот это ожидание есть, то потом эту пробку у нас детские автобусы и скорая помощь будут объезжать", - заявил министр.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
