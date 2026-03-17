На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"

Отдельный проезд к Крымскому мосту построят для автомобилей скорой помощи и автобусов с детьми. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в ходе... РИА Новости Крым, 17.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Отдельный проезд к Крымскому мосту построят для автомобилей скорой помощи и автобусов с детьми. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в ходе открытого диалога в Совете Федерации, уточнив, что работы уже ведутся.По его словам, строительство специальной дороги для ускоренного прохождения досмотровых пунктов без очередей уже ведется.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуТрасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняютЧего ждать от путешествия по трассе "Новороссия" этим летом

