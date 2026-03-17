Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
Музей Народного ополчения может появиться в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
Парламент Крыма проработает вопрос организации музея Народного ополчения республики, которое внесло значительный вклад в воссоединение полуострова с Россией в... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T18:37
2026-03-17T18:37
2026-03-17T18:37
крым
владимир константинов
народное ополчение крыма
музеи крыма
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Парламент Крыма проработает вопрос организации музея Народного ополчения республики, которое внесло значительный вклад в воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.В рамках видеомоста, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к Константинову с просьбой рассмотреть вопрос открытия такого музея.Константинов также отметил, что острота восприятия крымчанами политических событий 2014 года сохраняется и спустя 12 лет. В результате госпереворота в Киеве крымчане, по его словам, оказались под угрозой уничтожения."Я слышу много разговоров о том, что России нужна национальная идея… Ее можно найти в Крыму – это сохранение своего Отечества. Нам нужен Русский Собор, где мы – народ России, представители всех национальностей и конфессий – поклянемся сохранять нашу идентичность, способствовать развитию нашей общей Родины, делать ее эффективнее и привлекательнее", - уверен политик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов Путин 18 марта откроет ряд объектов в КрымуВозвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
крым
крым, владимир константинов, народное ополчение крыма, музеи крыма, новости крыма, общество
Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
В Крыму предложили создать музей Народного ополчения – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Парламент Крыма проработает вопрос организации музея Народного ополчения республики, которое внесло значительный вклад в воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
В рамках видеомоста, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к Константинову с просьбой рассмотреть вопрос открытия такого музея.
"Я принимаю ваше предложение, вы направили его по адресу. У нас есть команда – попечительский совет мемориала "Концлагерь "Красный". Мы возьмем эту идею на вооружение. Это важно. Народное ополчение – это всегда порыв людей, который должен адекватно оцениваться. В Крыму он есть, это важно ценить, и мы это будем делать", – ответил председатель крымского парламента.
Константинов также отметил, что острота восприятия крымчанами политических событий 2014 года сохраняется и спустя 12 лет. В результате госпереворота в Киеве крымчане, по его словам, оказались под угрозой уничтожения.
"Я слышу много разговоров о том, что России нужна национальная идея… Ее можно найти в Крыму – это сохранение своего Отечества. Нам нужен Русский Собор, где мы – народ России, представители всех национальностей и конфессий – поклянемся сохранять нашу идентичность, способствовать развитию нашей общей Родины, делать ее эффективнее и привлекательнее", - уверен политик.
Читайте также на РИА Новости Крым: