Музей Народного ополчения может появиться в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Парламент Крыма проработает вопрос организации музея Народного ополчения республики, которое внесло значительный вклад в воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.В рамках видеомоста, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к Константинову с просьбой рассмотреть вопрос открытия такого музея.Константинов также отметил, что острота восприятия крымчанами политических событий 2014 года сохраняется и спустя 12 лет. В результате госпереворота в Киеве крымчане, по его словам, оказались под угрозой уничтожения."Я слышу много разговоров о том, что России нужна национальная идея… Ее можно найти в Крыму – это сохранение своего Отечества. Нам нужен Русский Собор, где мы – народ России, представители всех национальностей и конфессий – поклянемся сохранять нашу идентичность, способствовать развитию нашей общей Родины, делать ее эффективнее и привлекательнее", - уверен политик.

