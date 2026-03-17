Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
2026-03-17T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Парламент Крыма проработает вопрос организации музея Народного ополчения республики, которое внесло значительный вклад в воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
В рамках видеомоста, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к Константинову с просьбой рассмотреть вопрос открытия такого музея.
"Я принимаю ваше предложение, вы направили его по адресу. У нас есть команда – попечительский совет мемориала "Концлагерь "Красный". Мы возьмем эту идею на вооружение. Это важно. Народное ополчение – это всегда порыв людей, который должен адекватно оцениваться. В Крыму он есть, это важно ценить, и мы это будем делать", – ответил председатель крымского парламента.
Константинов также отметил, что острота восприятия крымчанами политических событий 2014 года сохраняется и спустя 12 лет. В результате госпереворота в Киеве крымчане, по его словам, оказались под угрозой уничтожения.
"Я слышу много разговоров о том, что России нужна национальная идея… Ее можно найти в Крыму – это сохранение своего Отечества. Нам нужен Русский Собор, где мы – народ России, представители всех национальностей и конфессий – поклянемся сохранять нашу идентичность, способствовать развитию нашей общей Родины, делать ее эффективнее и привлекательнее", - уверен политик.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
 
19:20В Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после победы
19:09В центре Севастополя 18 марта организуют бесплатную парковку
18:55На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"
18:48Пожар в Бахчисарайском районе – огонь разошелся на 120 "квадратов"
18:37Музей Народного ополчения может появиться в Крыму
18:2512-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в Подмосковье
18:13В Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком
18:03Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании
17:55Нефтяная угроза: в Молдавии возбудили дело после загрязнения Днестра
17:46Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке
17:28Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет
17:07Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов
16:56"Золотые пески России": на каком этапе стройка нового курорта в Крыму
16:38Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
16:33ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
16:22Спасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
16:11В Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
15:55Путин 18 марта откроет ряд объектов в Крыму
15:48Судак частично обесточен
15:42В России включат в ОМС новые методы лечения онкологии
Лента новостейМолния