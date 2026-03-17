Рейтинг@Mail.ru
Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/mototsikl-na-skorosti-vletel-v-legkovushku-v-sevastopole-1154420027.html
Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
новости севастополя
севастополь
мототранспорт
происшествия
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154420365_0:39:1183:704_1920x0_80_0_0_1d548fb227ef9c29dd8b38da10fbb60c.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154420365_125:0:1064:704_1920x0_80_0_0_0077b4a354dad5ca9b79e4e65ce9d38d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе водитель мотоцикла пострадал от столкновения с легковушкой

14:02 17.03.2026
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Мотоцикл на скорости врезался в легковой автомобиль в Севастополе, мотоциклист госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"39-летний водитель мотоцикла Regulmoto в нарушение ПДД совершил обгон автомобиля Subaru под управлением 64-летнего мужчины, который поворачивал налево, в результате чего произошло столкновение. От удара мотоцикл откинуло влево, где он столкнулся с припаркованными в ряд двумя автомобилями Dewoo и Audi", – говорится в сообщении.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Его проверят на состояние опьянения. В момент ДТП водитель мотоцикла находился в застегнутом шлеме и защитной экипировке, уточнили в МВД. Водитель Subaru был трезв. Выясняют все обстоятельства аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольМототранспортПроисшествияДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
14:02Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
13:53Сборная России вернулась на Родину с Паралимпийских игр
13:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
13:39Новости СВО: Украина теряет энергообъекты и иностранных наемников
13:21Путин помиловал 23 женщины
13:13Цифровым сервисом социальных выплат ВТБ стали пользоваться чаще
13:06Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
12:53Силовики задержали главу минздрава Кубани
12:43Украину ждет скорый дефицит ракет для Patriot
12:34Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта
12:31В Севастополе обезвредили беспилотник ВСУ – люди эвакуированы
12:27Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске и Геленджике
12:16Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
12:07В Феодосии потушили масштабный природный пожар
11:56В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
11:44Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
11:39Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы
11:32Украинские беспилотники атакуют Краснодар
11:05Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
Лента новостейМолния