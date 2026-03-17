https://crimea.ria.ru/20260317/moshenniki-sobirayut-dengi-ot-imeni-glavy-simferopolya-afanaseva-1154410572.html

Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева

Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева

Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T12:16

2026-03-17T12:16

2026-03-17T12:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава администрации крымской столицы предупредил лично в своем официальном Telegram-канале.Афанасьев попросил не переводить никому средства и доверять только достоверным источникам информации. Он подчеркнул, что всю информацию о жизни города, принятых решениях и работе администрации он публикует исключительно на своих официальных ресурсах.Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублейСальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской областиАферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, крым