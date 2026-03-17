Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T12:16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава администрации крымской столицы предупредил лично в своем официальном Telegram-канале.Афанасьев попросил не переводить никому средства и доверять только достоверным источникам информации. Он подчеркнул, что всю информацию о жизни города, принятых решениях и работе администрации он публикует исключительно на своих официальных ресурсах.Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублейСальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской областиАферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
