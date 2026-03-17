Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T12:16
2026-03-17T12:16
фейк
михаил афанасьев
симферополь
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава администрации крымской столицы предупредил лично в своем официальном Telegram-канале.Афанасьев попросил не переводить никому средства и доверять только достоверным источникам информации. Он подчеркнул, что всю информацию о жизни города, принятых решениях и работе администрации он публикует исключительно на своих официальных ресурсах.Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублейСальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской областиАферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
симферополь
крым
фейк, михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, крым
Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева

Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы администрации Симферополя

12:16 17.03.2026
 
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы администрации Симферополя
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковый аккаунт мэра Симферополя Михаила Афанасьева и от его имени собирают деньги и распространяют ложную информацию. Об этом глава администрации крымской столицы предупредил лично в своем официальном Telegram-канале.
"Мошенники создали дубликат моего Telegram-канала, где публикуется недостоверная информация, ведется сбор денег", – сказано в сообщении.
Афанасьев попросил не переводить никому средства и доверять только достоверным источникам информации. Он подчеркнул, что всю информацию о жизни города, принятых решениях и работе администрации он публикует исключительно на своих официальных ресурсах.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупреждала граждан, что мошенники создали фейковый аккаунт от ее имени и начали публиковать там недостоверную информацию и сбор денег.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
 
ФейкМихаил АфанасьевСимферопольНовости КрымаКрым
 
12:27Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске
12:16Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
12:07В Феодосии потушили масштабный природный пожар
11:56В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
11:44Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
11:39Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы
11:32Украинские беспилотники атакуют Краснодар
11:05Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
10:46Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии
10:39В Новороссийске и Сочи слышны звуки стрельбы: что происходит в портах
10:20В Крыму мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским
10:16Похитили 460 миллионов рублей на ОПК - в Москве задержаны подозреваемые
10:01Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек
09:48В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В
09:37Беспилотник сбит над Азовским морем
09:35Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам
09:29ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
09:07В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
08:43Сильная магнитная буря ударит по Земле
08:28Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
Лента новостейМолния