Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
2026-03-17T11:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
