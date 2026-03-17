Крымский мост сейчас - данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымский мост сейчас - данные на утро вторника

11:05 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - приводятся данные на 11 утра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
12:27Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске
12:16Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
12:07В Феодосии потушили масштабный природный пожар
11:56В Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов
11:44Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на Брянск
11:39Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы
11:32Украинские беспилотники атакуют Краснодар
11:05Крымский мост сейчас - данные на утро вторника
10:46Около 30 улиц Евпатории обесточены из-за аварии
10:39В Новороссийске и Сочи слышны звуки стрельбы: что происходит в портах
10:20В Крыму мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским
10:16Похитили 460 миллионов рублей на ОПК - в Москве задержаны подозреваемые
10:01Обломки БПЛА упали в Славянске-на-Кубани - пострадал один человек
09:48В России активно циркулируют респираторные вирусы А и В
09:37Беспилотник сбит над Азовским морем
09:35Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам
09:29ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
09:07В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей
08:43Сильная магнитная буря ударит по Земле
08:28Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну
Лента новостейМолния