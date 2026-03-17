Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании

Крымчанка приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщили в Верховном суде Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымчанка приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщили в Верховном суде Крыма.Осужденная обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершенном в отношении нее тяжком преступлении против половой неприкосновенности и свободы. Однако во время судебного разбирательства женщина призналась в заведомо ложном доносе. В суде первой инстанции она попросила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.Однако Черноморский районный суд квалифицировал действия осужденной по ч.2 ст.306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, уточнили в пресс-службе.При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание.Приговор вступил в законную силу.

