Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании
Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании
2026-03-17T18:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымчанка приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщили в Верховном суде Крыма.Осужденная обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершенном в отношении нее тяжком преступлении против половой неприкосновенности и свободы. Однако во время судебного разбирательства женщина призналась в заведомо ложном доносе. В суде первой инстанции она попросила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.Однако Черноморский районный суд квалифицировал действия осужденной по ч.2 ст.306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, уточнили в пресс-службе.При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание.Приговор вступил в законную силу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымчанка приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщили в Верховном суде Крыма.
Осужденная обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершенном в отношении нее тяжком преступлении против половой неприкосновенности и свободы. Однако во время судебного разбирательства женщина призналась в заведомо ложном доносе. В суде первой инстанции она попросила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Однако Черноморский районный суд квалифицировал действия осужденной по ч.2 ст.306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, уточнили в пресс-службе.

"Суд первой инстанции признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", – добавили в суде.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание.
Приговор вступил в законную силу.
