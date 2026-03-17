https://crimea.ria.ru/20260317/krymchanina-arestovali-v-severnoy-osetii-za-pomosch-telefonnym-moshennikam-1154405332.html

Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам

Полицейские в Северной Осетии задержали жителя Крыма, который занимался незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa33c73455502e5991e2a8e7c86f3809.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Полицейские в Северной Осетии задержали жителя Крыма, который занимался незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."Задержан житель Крыма 2004 года рождения. По данным оперативников, в феврале 2026 года подозреваемый подключился к преступной схеме в качестве оператора терминала пропуска трафика", - говорится в сообщении.Для скрытого и безопасного взаимодействия с соучастниками подозреваемый использовал специализированное интернет-приложение. За выполнение задач он получал вознаграждение.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

