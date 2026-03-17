Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам
Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам
Полицейские в Северной Осетии задержали жителя Крыма, который занимался незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T09:35
2026-03-17T09:35
мошенничество
крым
полиция
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
закон и право
северная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Полицейские в Северной Осетии задержали жителя Крыма, который занимался незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."Задержан житель Крыма 2004 года рождения. По данным оперативников, в феврале 2026 года подозреваемый подключился к преступной схеме в качестве оператора терминала пропуска трафика", - говорится в сообщении.Для скрытого и безопасного взаимодействия с соучастниками подозреваемый использовал специализированное интернет-приложение. За выполнение задач он получал вознаграждение.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники "заработали" за неделю 21,5 млн рублей Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
крым
северная осетия
мошенничество, крым, полиция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право, северная осетия
Крымчанина арестовали в Северной Осетии за помощь телефонным мошенникам

Крымчанина задержали за организацию незаконного узла связи для телефонных мошенников

09:35 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Полицейские в Северной Осетии задержали жителя Крыма, который занимался незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"Задержан житель Крыма 2004 года рождения. По данным оперативников, в феврале 2026 года подозреваемый подключился к преступной схеме в качестве оператора терминала пропуска трафика", - говорится в сообщении.
По указанию неустановленного лидера группировки злоумышленник совершил поездку из Симферополя во Владикавказ, где получил комплект специального оборудования. С его помощью он организовывал незаконный пропуск телефонного трафика. Это позволяло совершать массовые звонки неограниченному кругу лиц без идентификации абонента, в том числе для обзвона граждан РФ с целью хищения денег.
Для скрытого и безопасного взаимодействия с соучастниками подозреваемый использовал специализированное интернет-приложение. За выполнение задач он получал вознаграждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу.
МошенничествоКрымПолицияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Закон и правоСеверная Осетия
 
