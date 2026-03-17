Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей. Об РИА Новости Крым, 17.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В момент сделки мужчин задержали полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.В дальнейшем сотрудники полиции установили поставщика оружия и боеприпасов – 42-летнего севастопольца. По месту его жительства сыщики нашли предмет, похожий на пистолет "Форт-12Р", два магазина и 20 патронов к нему, а также 250 тысяч рублей. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.Возбуждены уголовные дела. На период расследования фигуранты заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасовВ Крыму и других регионах РФ задержаны более 80 подпольных оружейниковКрымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте

