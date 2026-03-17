Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Житель одного из сел Сакского района намеревался за 250 тысяч рублей приобрести оружие и боеприпасы у 23-летнего знакомого из Севастополя. Крымчанин пригласил к себе домой продавца, с которым заранее договорился о том, что последний привезет ему пистолет Макарова с муфтой для крепления глушителя, непосредственно сам глушитель к пистолету и три магазина, снаряженные 18 патронами калибра 9х18 мм", – говорится в сообщении.
В момент сделки мужчин задержали полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В дальнейшем сотрудники полиции установили поставщика оружия и боеприпасов – 42-летнего севастопольца. По месту его жительства сыщики нашли предмет, похожий на пистолет "Форт-12Р", два магазина и 20 патронов к нему, а также 250 тысяч рублей. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Возбуждены уголовные дела. На период расследования фигуранты заключены под стражу.
