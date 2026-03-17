https://crimea.ria.ru/20260317/krymchanin-pytalsya-kupit-u-znakomogo-pistolet-s-glushitelem-za-250-tysyach-1154420628.html
Крымчанин пытался купить у знакомого пистолет с глушителем за 250 тысяч
2026-03-17T14:16
новости крыма
мвд по республике крым
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154420748_0:0:842:475_1920x0_80_0_0_c50d84606709611f7592456b774de5aa.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154420748_0:0:842:633_1920x0_80_0_0_92112d5e79227f2d44976b6b409ddfed.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли попытку крымчанина купить у своего знакомого пистолет Макарова с глушителем и патронами за четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Житель одного из сел Сакского района намеревался за 250 тысяч рублей приобрести оружие и боеприпасы у 23-летнего знакомого из Севастополя. Крымчанин пригласил к себе домой продавца, с которым заранее договорился о том, что последний привезет ему пистолет Макарова с муфтой для крепления глушителя, непосредственно сам глушитель к пистолету и три магазина, снаряженные 18 патронами калибра 9х18 мм", – говорится в сообщении.
В момент сделки мужчин задержали полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В дальнейшем сотрудники полиции установили поставщика оружия и боеприпасов – 42-летнего севастопольца. По месту его жительства сыщики нашли предмет, похожий на пистолет "Форт-12Р", два магазина и 20 патронов к нему, а также 250 тысяч рублей. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Возбуждены уголовные дела. На период расследования фигуранты заключены под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
