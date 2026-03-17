В Крыму мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским - РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Крыму мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским
Житель Джанкойского района Крыма задержан по подозрению в посягательстве на жизнь четверых сотрудников полиции, сообщает Главное следственное управление СК РФ... РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма задержан по подозрению в посягательстве на жизнь четверых сотрудников полиции, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел накануне в селе Стефановка. Замначальника райотдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли к домовладению для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
"Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение", - говорится в сообщении.
По информации МВД Крыма, ответным огнем из табельного оружия полицейские ранили злоумышленника.
"В ходе проведенных мероприятий по задержанию и нейтрализации злоумышленника осуществлялась эвакуация близлежащих домов и оцепление периметра. Совместно с сотрудниками спецподразделения Росгвардии злоумышленник задержан", - рассказали в полиции.
Четверо правоохранителей получили ранения различной степени тяжести. Один сотрудник госпитализирован, троим оказана разовая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Крыма.
