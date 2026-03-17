Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке
Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке
2026-03-17T17:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский консенсус в стенах Госдумы сохраняется на протяжении трех созывов, все фракции единодушно поддерживают решения, направленные на развитие полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Бахарев отметил, что бюджетные средства на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя выделяются в приоритетном порядке, несмотря на непростую экономическую ситуацию, антироссийские санкции и дефицит федерального бюджета.Депутат Госдумы подчеркнул, что за 12 лет в Крыму реализованы проекты строительства и ремонта объектов социальной, инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, развивается промышленность и сельское хозяйство.16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад сломал зубы о крымскую скалу – Мурадов Путин 18 марта откроет ряд объектов в КрымуВозвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
крым
севастополь
россия
крым, севастополь, россия, государственная дума рф, константин бахарев, экономика, экономика крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", новости крыма, политика, бюджет, федеральный бюджет
Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке

Деньги на развитие Крыма и Севастополя выделяются в приоритетном порядке – депутат Госдумы

17:46 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский консенсус в стенах Госдумы сохраняется на протяжении трех созывов, все фракции единодушно поддерживают решения, направленные на развитие полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас (в Госдуме – ред.) крымский консенсус уже третий созыв сохраняется. Как правило, все фракции Госдумы солидарно голосуют в поддержку инициатив Крыма, каких сфер жизни они бы ни касались. Притом, что по другим вопросам очень часто позиции фракций расходятся, иногда кардинально", – сказал парламентарий.
Бахарев отметил, что бюджетные средства на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя выделяются в приоритетном порядке, несмотря на непростую экономическую ситуацию, антироссийские санкции и дефицит федерального бюджета.
Депутат Госдумы подчеркнул, что за 12 лет в Крыму реализованы проекты строительства и ремонта объектов социальной, инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, развивается промышленность и сельское хозяйство.
"Все это позволяет нам говорить сегодня о Крыме уже не как о дотационном регионе, хотя по факту он таким еще остается, но говорить как о стабильно и ускоренно развивающемся регионе Российской Федерации. В этом плане мы действительно опережаем очень многие регионы России", – добавил политик.
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.
КрымСевастопольРоссияГосударственная Дума РФКонстантин БахаревЭкономикаЭкономика КрымаГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"Новости КрымаПолитикаБюджетФедеральный бюджет
 
