Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке

Крымский консенсус в стенах Госдумы сохраняется на протяжении трех созывов, все фракции единодушно поддерживают решения, направленные на развитие полуострова... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T17:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымский консенсус в стенах Госдумы сохраняется на протяжении трех созывов, все фракции единодушно поддерживают решения, направленные на развитие полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Бахарев отметил, что бюджетные средства на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя выделяются в приоритетном порядке, несмотря на непростую экономическую ситуацию, антироссийские санкции и дефицит федерального бюджета.Депутат Госдумы подчеркнул, что за 12 лет в Крыму реализованы проекты строительства и ремонта объектов социальной, инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, развивается промышленность и сельское хозяйство.16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. На основе результатов референдума 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Крыму этот день – День воссоединения с Россией – выходной и праздничный.

крым, севастополь, россия, государственная дума рф, константин бахарев, экономика, экономика крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", новости крыма, политика, бюджет, федеральный бюджет