Рейтинг@Mail.ru
Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/kapremont-mnogoetazhek-v-krymu-chto-budet-sdelano-v-etom-godu-1154430159.html
Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
Ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования – почти тысячу видов работ по капитальному ремонту общего имущества планируют... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T16:38
2026-03-17T16:38
крым
сергей аксенов
благоустройство
стройка
новости крыма
общество
жилье
жилье в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154428934_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c84cd150334056380cf02128049436b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования – почти тысячу видов работ по капитальному ремонту общего имущества планируют выполнить в Крыму в 2026 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации Аксенова, в рамках реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" планируется заменить порядка 43 лифтов."Крым сегодня занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025–2030 годах", – отметил Сергей Аксенов.В настоящее время уже заключены контракты на выполнение 703 видов работ, добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму на реализацию регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году предусмотрен 231 миллион рублей, средства планируется направить в том числе на капремонт музея под открытым небом "Поляна сказок" и трех библиотек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – ЯлтаКогда завершится капремонт подпорных стен в СевастополеЖилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154428934_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e547d5822ad5df899d4e7dd63dcd9001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, благоустройство, стройка, новости крыма, общество, жилье, жилье в крыму
Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году

В Крыму капитально отремонтируют 670 крыш и 200 внутридомовых инженерных систем - Аксенов

16:38 17.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКаска строителя
Каска строителя
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования – почти тысячу видов работ по капитальному ремонту общего имущества планируют выполнить в Крыму в 2026 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В текущем году в Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества. Основной объем мероприятий будет направлен на ремонт кровель и внутридомовых инженерных систем. Обновят порядка 670 кровель и не менее 200 инженерных систем", – уточнил он.

По информации Аксенова, в рамках реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" планируется заменить порядка 43 лифтов.
"Крым сегодня занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025–2030 годах", – отметил Сергей Аксенов.
В настоящее время уже заключены контракты на выполнение 703 видов работ, добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму на реализацию регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году предусмотрен 231 миллион рублей, средства планируется направить в том числе на капремонт музея под открытым небом "Поляна сказок" и трех библиотек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСергей АксеновБлагоустройствоСтройкаНовости КрымаОбществоЖильеЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
