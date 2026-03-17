Капремонт многоэтажек в Крыму: что будет сделано в этом году
2026-03-17T16:38
В Крыму капитально отремонтируют 670 крыш и 200 внутридомовых инженерных систем - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования – почти тысячу видов работ по капитальному ремонту общего имущества планируют выполнить в Крыму в 2026 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В текущем году в Крыму планируется выполнить 979 видов работ по капитальному ремонту общего имущества. Основной объем мероприятий будет направлен на ремонт кровель и внутридомовых инженерных систем. Обновят порядка 670 кровель и не менее 200 инженерных систем", – уточнил он.
По информации Аксенова, в рамках реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" планируется заменить порядка 43 лифтов.
"Крым сегодня занимает одно из лидирующих мест по замене лифтового оборудования в субъектах России в 2025–2030 годах", – отметил Сергей Аксенов.
В настоящее время уже заключены контракты на выполнение 703 видов работ, добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму на реализацию регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
в этом году предусмотрен 231 миллион рублей, средства планируется направить в том числе на капремонт музея под открытым небом "Поляна сказок" и трех библиотек.
