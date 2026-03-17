Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России

Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион...

2026-03-17T07:43

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что это наибольшее число пострадавших мирных жителей за неделю с начала года.Боевики ВСУ преднамеренно били по гражданским объектам и совершали теракты. Больше всего пострадавших мирных жителей было в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР, уточнил Мирошник.Так, он напомнил, что восемь 8 мирных жителей погибли, 47, в том числе 17-летний подросток, ранены в результате ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по гражданскому предприятию в Брянске.Также 10 медработников погибли, 9 получили ранения вследствие ударов беспилотников самолетного типа по медицинскому учреждению в ДНР.В Токмаке Запорожской области три ученика спортшколы, а также тренер получили ранения в результате удара дрона по автобусу детской спортивной школы.Пятеро сотрудников Макеевского кабельного завода (ДНР) получили ранения из-за удара дрона по территории предприятия.В Херсонской области ВСУ били по гражданским автомобилям, там ранены пять мирных жителей. А в Запорожской области двое работников предприятия "Железные дороги Новороссии" погибли из-за удара дрона по локомотиву. Еще трое сотрудников "Почты Таврии" ранены.Кроме того, на неделе в Курской области иностранный волонтер погиб от удара украинского дрона по гражданскому автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь, сообщил Мирошник.Неделей ранее тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. А в период с 23 февраля по 1 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

