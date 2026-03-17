Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России
Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России
Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T07:43
2026-03-17T07:43
2026-03-17T07:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что это наибольшее число пострадавших мирных жителей за неделю с начала года.Боевики ВСУ преднамеренно били по гражданским объектам и совершали теракты. Больше всего пострадавших мирных жителей было в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР, уточнил Мирошник.Так, он напомнил, что восемь 8 мирных жителей погибли, 47, в том числе 17-летний подросток, ранены в результате ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по гражданскому предприятию в Брянске.Также 10 медработников погибли, 9 получили ранения вследствие ударов беспилотников самолетного типа по медицинскому учреждению в ДНР.В Токмаке Запорожской области три ученика спортшколы, а также тренер получили ранения в результате удара дрона по автобусу детской спортивной школы.Пятеро сотрудников Макеевского кабельного завода (ДНР) получили ранения из-за удара дрона по территории предприятия.В Херсонской области ВСУ били по гражданским автомобилям, там ранены пять мирных жителей. А в Запорожской области двое работников предприятия "Железные дороги Новороссии" погибли из-за удара дрона по локомотиву. Еще трое сотрудников "Почты Таврии" ранены.Кроме того, на неделе в Курской области иностранный волонтер погиб от удара украинского дрона по гражданскому автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь, сообщил Мирошник.Неделей ранее тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. А в период с 23 февраля по 1 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человекВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять раненых9 человек ранены в Белгородской и Брянской областях ударами дронов ВСУ
родион мирошник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России
37 мирных жителей России погибли и 202 ранены за неделю из-за ударов украинских боевиков
07:43 17.03.2026 (обновлено: 07:57 17.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Как минимум 239 мирных жителей были убиты и ранены за минувшую неделю украинскими боевиками. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что это наибольшее число пострадавших мирных жителей за неделю с начала года.
"За неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов", – написал он в своем Telegram-канале.
Боевики ВСУ преднамеренно били по гражданским объектам и совершали теракты. Больше всего пострадавших мирных жителей было в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР, уточнил Мирошник.
Так, он напомнил, что восемь 8 мирных жителей погибли
, 47, в том числе 17-летний подросток, ранены в результате ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по гражданскому предприятию в Брянске.
Также 10 медработников погибли
, 9 получили ранения вследствие ударов беспилотников самолетного типа по медицинскому учреждению в ДНР.
В Токмаке Запорожской области три ученика спортшколы, а также тренер получили ранения в результате удара дрона по автобусу детской спортивной школы.
Пятеро сотрудников Макеевского кабельного завода (ДНР) получили ранения из-за удара дрона по территории предприятия.
В Херсонской области ВСУ били по гражданским автомобилям, там ранены пять мирных жителей. А в Запорожской области двое работников предприятия "Железные дороги Новороссии" погибли из-за удара дрона по локомотиву. Еще трое сотрудников "Почты Таврии" ранены.
Кроме того, на неделе в Курской области иностранный волонтер погиб от удара украинского дрона по гражданскому автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь, сообщил Мирошник.
Неделей ранее тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов
ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. А в период с 23 февраля по 1 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека
