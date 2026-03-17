Грозит пожизненное: украинец ранил военкома во время уличной мобилизации - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Грозит пожизненное: украинец ранил военкома во время уличной мобилизации
Грозит пожизненное: украинец ранил военкома во время уличной мобилизации

Житель Николаева ранил полицейского и сотрудника ТЦК ножом – ему грозит пожизненный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Николаеве 33-летний украинец при проверке документов напал с ножом на полицейского и сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине - ред.). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

"В Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего. Фигурант ножом нанес удары в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов – ред.)", – цитирует агентство сообщение украинских правоохранителей.

По данным полиции, силовик и военком госпитализированы. Задержанным оказался местный житель. Открыто уголовное дело, мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. Число только официально зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше, заявлял ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации.
