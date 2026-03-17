https://crimea.ria.ru/20260317/glava-kontrterroristicheskogo-tsentra-ssha-pokidaet-post-iz-za-irana-1154436147.html
Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана
2026-03-17T20:38
сша
обострение между ираном и сша
политика
в мире
ближний восток
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_332ae48bc0ec506485becf4efe4ae2e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава контртеррористического центра США подал в отставку из-за войны с Ираном
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке по собственному желанию из-за непринятия операции против Ирана. Соответствующее заявление на имя президента США Дональда Трампа он предоставил во вторник.
Заявление об отставке
"После долгих размышлений я принял решение уйти с поста директора национального контртеррористического центра начиная с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране", – говорится в заявлении, выдержку из которого приводит РИА Новости.
По мнению Кента, Иран не представляет угрозы для США, а американское руководство дезинформировано. В своем заявлении он также призвал Вашингтон изменить текущий курс государства. По его мнению, без смелых и решительных действий страну ожидают упадок и хаос.
Реакция Трампа
Комментируя слова Кента, президент США Дональд Трамп назвал его уход с поста хорошей новостью.
"Я всегда считал его хорошим парнем, но я всегда думал, что он очень слаб в вопросах безопасности. Я не очень хорошо его знал, но, на мой взгляд, он казался довольно хорошим парнем. Хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее во вторник Трамп заявил, что разочарован в НАТО
. Он также назвал "очень глупой ошибкой", отказ альянса от помощи Штатам в конфликте с Ираном, но при этом отметил, что пока не задумывается о выходе США из НАТО.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: