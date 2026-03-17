https://crimea.ria.ru/20260317/glava-kontrterroristicheskogo-tsentra-ssha-pokidaet-post-iz-za-irana-1154436147.html

Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Глава контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке по собственному желанию из-за непринятия операции против Ирана. Соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T20:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке по собственному желанию из-за непринятия операции против Ирана. Соответствующее заявление на имя президента США Дональда Трампа он предоставил во вторник.Заявление об отставкеПо мнению Кента, Иран не представляет угрозы для США, а американское руководство дезинформировано. В своем заявлении он также призвал Вашингтон изменить текущий курс государства. По его мнению, без смелых и решительных действий страну ожидают упадок и хаос.Реакция ТрампаКомментируя слова Кента, президент США Дональд Трамп назвал его уход с поста хорошей новостью.Ранее во вторник Трамп заявил, что разочарован в НАТО. Он также назвал "очень глупой ошибкой", отказ альянса от помощи Штатам в конфликте с Ираном, но при этом отметил, что пока не задумывается о выходе США из НАТО.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

