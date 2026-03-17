ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень

Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T16:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба группы.Гостиничный объект начнет работать под федеральным отельным брендом Cosmos Smart Hotels согласно подписанному соглашению с Cosmos Hotel Group. Это партнерство переводит объект из категории региональной недвижимости в сегмент федеральных туристических активов, повышая его статус, управленческую эффективность и инвестиционную привлекательность.Федеральный бренд отеля как знак качества и гарантия стандартовCosmos Hotel Group – ведущий гостиничный оператор на российском рынке с портфелем из 44 отелей в 28 городах и более 11,5 тысячи номеров.Открытие объекта "Лайнер" под федеральным брендом служит независимым подтверждением высокого качества проекта, его концепции, инфраструктуры и прогнозируемой доходности, соответствующих строгим корпоративным стандартам."Лайнер" и Cosmos Hotel Group: синергия технологий и экспертизы"Лайнер" позиционируется как один из первых в Крыму полноценных апарт-отелей с умными технологиями, реализующий концепцию цифрового гостеприимства. В партнерстве с Cosmos Hotel Group этот проект задаст технологический тренд для всего региона.Ключевые преимущества партнерства для владельцев апартаментов:Новая планка для рынка КрымаДанное партнерство устанавливает новый стандарт для крымской курортной недвижимости. Оно наглядно демонстрирует, что локальные девелоперы способны создавать проекты, соответствующие требованиям федеральных инвесторов и операторов.Для полуострова в целом это означает:Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест".Реклама, рекламодатель ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест"", ИНН 9102213420, erid: F7NfYUJCUneTVSw3iW88

