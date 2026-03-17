ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба группы.
Гостиничный объект начнет работать под федеральным отельным брендом Cosmos Smart Hotels согласно подписанному соглашению с Cosmos Hotel Group. Это партнерство переводит объект из категории региональной недвижимости в сегмент федеральных туристических активов, повышая его статус, управленческую эффективность и инвестиционную привлекательность.
Федеральный бренд отеля как знак качества и гарантия стандартов
Cosmos Hotel Group – ведущий гостиничный оператор на российском рынке с портфелем из 44 отелей в 28 городах и более 11,5 тысячи номеров.
Открытие объекта "Лайнер" под федеральным брендом служит независимым подтверждением высокого качества проекта, его концепции, инфраструктуры и прогнозируемой доходности, соответствующих строгим корпоративным стандартам.
"Заключение договора с Cosmos Hotel Group – знаковое событие для ГК „Севастопольстрой“. Это не только оценка нашего проекта экспертами федерального уровня, но и гарантия для будущих владельцев апартаментов. Они получат профессиональное управление, отлаженную систему сервиса и доступ к мощной системе бронирования, что напрямую влияет на стабильность доходов", – прокомментировала руководитель департамента продаж и маркетинга Дарья Быкова, ее слова приводит пресс-служба.
"Лайнер" и Cosmos Hotel Group: синергия технологий и экспертизы
"Лайнер" позиционируется как один из первых в Крыму полноценных апарт-отелей с умными технологиями, реализующий концепцию цифрового гостеприимства. В партнерстве с Cosmos Hotel Group этот проект задаст технологический тренд для всего региона.
Ключевые преимущества партнерства для владельцев апартаментов:
- —Интеграция в экосистему продаж и бронирования Cosmos Hotel Group;
- —Прогнозируемый поток гостей через каналы бронирования гостиничного оператора: собственный сайт и партнерские сети;
- —Узнаваемость бренда: доверие гостей к проверенному федеральному оператору;
- —Повышение инвестиционной привлекательности: соответствие сервиса и качества федеральным стандартам бренда Cosmos Smart увеличивает ликвидность и стоимость апартаментов для владельцев.
Новая планка для рынка Крыма
Данное партнерство устанавливает новый стандарт для крымской курортной недвижимости. Оно наглядно демонстрирует, что локальные девелоперы способны создавать проекты, соответствующие требованиям федеральных инвесторов и операторов.
Для полуострова в целом это означает:
- —рост конкуренции и качества сервиса во всей курортной отрасли;
- —повышение привлекательности Алушты для более требовательной и платежеспособной аудитории;
- —укрепление имиджа Крыма как современного, динамично развивающегося туристического направления.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест".
