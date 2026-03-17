ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень - РИА Новости Крым, 17.03.2026
ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень - РИА Новости Крым, 17.03.2026
ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T16:33
2026-03-17T16:33
алушта
строительство
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба группы.Гостиничный объект начнет работать под федеральным отельным брендом Cosmos Smart Hotels согласно подписанному соглашению с Cosmos Hotel Group. Это партнерство переводит объект из категории региональной недвижимости в сегмент федеральных туристических активов, повышая его статус, управленческую эффективность и инвестиционную привлекательность.Федеральный бренд отеля как знак качества и гарантия стандартовCosmos Hotel Group – ведущий гостиничный оператор на российском рынке с портфелем из 44 отелей в 28 городах и более 11,5 тысячи номеров.Открытие объекта "Лайнер" под федеральным брендом служит независимым подтверждением высокого качества проекта, его концепции, инфраструктуры и прогнозируемой доходности, соответствующих строгим корпоративным стандартам."Лайнер" и Cosmos Hotel Group: синергия технологий и экспертизы"Лайнер" позиционируется как один из первых в Крыму полноценных апарт-отелей с умными технологиями, реализующий концепцию цифрового гостеприимства. В партнерстве с Cosmos Hotel Group этот проект задаст технологический тренд для всего региона.Ключевые преимущества партнерства для владельцев апартаментов:Новая планка для рынка КрымаДанное партнерство устанавливает новый стандарт для крымской курортной недвижимости. Оно наглядно демонстрирует, что локальные девелоперы способны создавать проекты, соответствующие требованиям федеральных инвесторов и операторов.Для полуострова в целом это означает:Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест".Реклама, рекламодатель ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест"", ИНН 9102213420, erid: F7NfYUJCUneTVSw3iW88
алушта
крым
алушта, строительство, новости крыма, крым

ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень

16:33 17.03.2026
 
© Пресс-служба "Севастопольстрой"ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
ГК Севастопольстрой выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
© Пресс-служба "Севастопольстрой"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Группа компаний "Севастопольстрой" завершает масштабную реконструкцию апарт-отеля на 244 номера и готовит его к запуску в 2027 году, сообщает пресс-служба группы.
Гостиничный объект начнет работать под федеральным отельным брендом Cosmos Smart Hotels согласно подписанному соглашению с Cosmos Hotel Group. Это партнерство переводит объект из категории региональной недвижимости в сегмент федеральных туристических активов, повышая его статус, управленческую эффективность и инвестиционную привлекательность.

Федеральный бренд отеля как знак качества и гарантия стандартов

Cosmos Hotel Group – ведущий гостиничный оператор на российском рынке с портфелем из 44 отелей в 28 городах и более 11,5 тысячи номеров.
Открытие объекта "Лайнер" под федеральным брендом служит независимым подтверждением высокого качества проекта, его концепции, инфраструктуры и прогнозируемой доходности, соответствующих строгим корпоративным стандартам.
© Пресс-служба "Севастопольстрой"ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
ГК Севастопольстрой выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
© Пресс-служба "Севастопольстрой"
"Заключение договора с Cosmos Hotel Group – знаковое событие для ГК „Севастопольстрой“. Это не только оценка нашего проекта экспертами федерального уровня, но и гарантия для будущих владельцев апартаментов. Они получат профессиональное управление, отлаженную систему сервиса и доступ к мощной системе бронирования, что напрямую влияет на стабильность доходов", – прокомментировала руководитель департамента продаж и маркетинга Дарья Быкова, ее слова приводит пресс-служба.

"Лайнер" и Cosmos Hotel Group: синергия технологий и экспертизы

"Лайнер" позиционируется как один из первых в Крыму полноценных апарт-отелей с умными технологиями, реализующий концепцию цифрового гостеприимства. В партнерстве с Cosmos Hotel Group этот проект задаст технологический тренд для всего региона.
Ключевые преимущества партнерства для владельцев апартаментов:
  • Интеграция в экосистему продаж и бронирования Cosmos Hotel Group;
  • Прогнозируемый поток гостей через каналы бронирования гостиничного оператора: собственный сайт и партнерские сети;
  • Узнаваемость бренда: доверие гостей к проверенному федеральному оператору;
  • Повышение инвестиционной привлекательности: соответствие сервиса и качества федеральным стандартам бренда Cosmos Smart увеличивает ликвидность и стоимость апартаментов для владельцев.
© Пресс-служба "Севастопольстрой"ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
ГК Севастопольстрой выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
© Пресс-служба "Севастопольстрой"

Новая планка для рынка Крыма

Данное партнерство устанавливает новый стандарт для крымской курортной недвижимости. Оно наглядно демонстрирует, что локальные девелоперы способны создавать проекты, соответствующие требованиям федеральных инвесторов и операторов.
Для полуострова в целом это означает:
  • рост конкуренции и качества сервиса во всей курортной отрасли;
  • повышение привлекательности Алушты для более требовательной и платежеспособной аудитории;
  • укрепление имиджа Крыма как современного, динамично развивающегося туристического направления.
© Пресс-служба "Севастопольстрой"ГК "Севастопольстрой" выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
ГК Севастопольстрой выводит апарт-отель в Алуште на федеральный уровень
© Пресс-служба "Севастопольстрой"
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест".
Реклама, рекламодатель ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест"", ИНН 9102213420, erid: F7NfYUJCUneTVSw3iW88
АлуштаСтроительствоНовости КрымаКрым
 
