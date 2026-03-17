Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Генерал армии США потерял секретные карты в поезде и явился пьяным на встречи в Киеве

11:39 17.03.2026 (обновлено: 11:43 17.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Американский генерал в отставке Антонио Агуто, возглавлявший командование по координации поддержки Украины, во время служебной поездки в Киев в мае 2024 года потерял в поезде секретные документы, а также появлялся на официальных встречах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.
Согласно отчету, Агуто, вопреки директиве американского посольства, приказал сотрудникам без дипломатического статуса провезти секретные карты через границу. Также он пренебрег инструкциями Пентагона: не упаковал и не опечатал карты должным образом, не оформил необходимые разрешения и в итоге утратил контроль над материалами более чем на сутки.
"4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он (Агуто – ред.) вернулся на Украину днем позже", – говорится в материалах.
Также в отчете указано, что генерал в мае 2024 года во время одной из поездок на Украину злоупотреблял алкогольными напитками во время ужина. Позже в тот же вечер он упал и ударился затылком о стену.
Помимо этого, Агуто в состоянии алкогольного опьянения явился на встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, организованную американским послом на Украине, и в таком же виде встречался с двумя украинскими генералами.
Генерал подтвердил, что пил чачу во время одного ужина в грузинском ресторане, однако не смог вспомнить точное количество выпитого. Он объяснил свое поведение местными традициями, заявив, что на Украине алкоголь на военных и светских мероприятиях – обычное дело. По его словам, ужин всегда начинается с выпивки, и она сопровождает всю трапезу.
