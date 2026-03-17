Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы

Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Генерал США устроил пьянку в Киеве и потерял секретные документы

Американский генерал в отставке Антонио Агуто, возглавлявший командование по координации поддержки Украины, во время служебной поездки в Киев в мае 2024 года... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T11:39

2026-03-17T11:39

2026-03-17T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Американский генерал в отставке Антонио Агуто, возглавлявший командование по координации поддержки Украины, во время служебной поездки в Киев в мае 2024 года потерял в поезде секретные документы, а также появлялся на официальных встречах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.Согласно отчету, Агуто, вопреки директиве американского посольства, приказал сотрудникам без дипломатического статуса провезти секретные карты через границу. Также он пренебрег инструкциями Пентагона: не упаковал и не опечатал карты должным образом, не оформил необходимые разрешения и в итоге утратил контроль над материалами более чем на сутки.Также в отчете указано, что генерал в мае 2024 года во время одной из поездок на Украину злоупотреблял алкогольными напитками во время ужина. Позже в тот же вечер он упал и ударился затылком о стену.Помимо этого, Агуто в состоянии алкогольного опьянения явился на встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, организованную американским послом на Украине, и в таком же виде встречался с двумя украинскими генералами.Генерал подтвердил, что пил чачу во время одного ужина в грузинском ресторане, однако не смог вспомнить точное количество выпитого. Он объяснил свое поведение местными традициями, заявив, что на Украине алкоголь на военных и светских мероприятиях – обычное дело. По его словам, ужин всегда начинается с выпивки, и она сопровождает всю трапезу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, украина, киев, пентагон