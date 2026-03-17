Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД
Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД
Заявления чиновников Европейского Союза о якобы непричастности к происходящему на Ближнем Востоке являются ложью и попыткой снять с себя ответственность за... РИА Новости Крым, 17.03.2026
Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД

Заявления лидеров ЕС о непричастности к обострению в Иране являются ложью – Захарова

21:52 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Заявления чиновников Европейского Союза о якобы непричастности к происходящему на Ближнем Востоке являются ложью и попыткой снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В последние дни высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и некоторые лидеры западноевропейских государств в публичном пространстве стремятся преподнести ситуацию так, будто не имеют отношения к происходящему на Ближнем Востоке, отметила она.
"Категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Это очередное грубое передергивание фактов и попытка снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Хорошо известно, что власти стран Западной Европы десятилетиями проводили в регионе колониальную политику, прикрываясь демагогией и откровенным враньем", – заявила Захарова в комментарии, который опубликован на официальном сайте МИД России.
Она напомнила, что до того, как США и Израиль развернули операцию против Ирана, именно европейские правительства мешали поиску дипломатических решений и нагнетали напряженность в регионе. В частности, в августе 2025 года Великобритания, Германия и Франция обратились к генсекретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН по поводу якобы существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (Соглашение по иранской ядерной программе – ред.).
"Великобритания, Германия и Франция на регулярной основе вносили в Совет управляющих МАГАТЭ проекты антииранских резолюций. Резолюция, принятая в июне 2025 года, стала политическим прикрытием первой американо-израильской агрессии против Ирана, а ноябрьская 2025 года "свела на нет" каирские договоренности, в соответствии с которыми в Иране после ударов США и Израиля в июне 2025 года осуществлялись гарантии МАГАТЭ", – продолжила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, сознательное формирование из Ирана "образа врага" было стержнем политики европейских лидеров вопреки фактам и наперекор здравому смыслу.
"Так что европейская правящая элита – "в одной лодке" с агрессорами", – констатировала Захарова.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
