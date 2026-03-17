Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД

Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Европа пытается снять с себя ответственность за обострение в Иране – МИД

Заявления чиновников Европейского Союза о якобы непричастности к происходящему на Ближнем Востоке являются ложью и попыткой снять с себя ответственность за... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T21:52

2026-03-17T21:52

2026-03-17T21:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Заявления чиновников Европейского Союза о якобы непричастности к происходящему на Ближнем Востоке являются ложью и попыткой снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В последние дни высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и некоторые лидеры западноевропейских государств в публичном пространстве стремятся преподнести ситуацию так, будто не имеют отношения к происходящему на Ближнем Востоке, отметила она.Она напомнила, что до того, как США и Израиль развернули операцию против Ирана, именно европейские правительства мешали поиску дипломатических решений и нагнетали напряженность в регионе. В частности, в августе 2025 года Великобритания, Германия и Франция обратились к генсекретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН по поводу якобы существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (Соглашение по иранской ядерной программе – ред.).По ее словам, сознательное формирование из Ирана "образа врага" было стержнем политики европейских лидеров вопреки фактам и наперекор здравому смыслу.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп разочаровался в НАТОГлава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с ТрампомГлава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, иран, обострение между ираном и сша, политика, внешняя политика, в мире, европейский союз (ес), ближний восток, новости