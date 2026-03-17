Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Над Крымом и Азовским морем сбили еще 8 беспилотников ВСУ, всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 30 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем сбили еще 8 беспилотников ВСУ, всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 30 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как сообщается, утром российская противовоздушная оборона сбила 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе один - над Азовским морем. А в ночь на вторник российские военные перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Над Крымом и Азовским морем сбили 8 беспилотников ВСУ

13:46 17.03.2026 (обновлено: 13:47 17.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем сбили еще 8 беспилотников ВСУ, всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 30 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 9.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских БПЛА самолетного типа:️ 16 – над территорией Краснодарского края, 6 – над акваторией Азовского моря, 5 – над территорией Ленинградской области, 2 – над Республикой Крым, 1 – над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении.
Как сообщается, утром российская противовоздушная оборона сбила 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе один - над Азовским морем. А в ночь на вторник российские военные перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем.
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФ
 
