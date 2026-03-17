https://crimea.ria.ru/20260317/chislo-organizovannykh-kievom-teraktov-v-rf-vyroslo-na-40---shoygu-1154416897.html

Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу

Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу

Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T13:06

2026-03-17T13:06

2026-03-17T13:06

сергей шойгу

теракт

россия

украина

безопасность

антитеррор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132657424_0:73:3492:2037_1920x0_80_0_0_d2f748cbf56194169bdd0a68acf567fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО.Секретарь Совбеза добавил, что количество воздушных атак ВСУ на объекты инфраструктуры России в 2025 году увеличилось почти вчетверо по сравнению с 2024 годом. Если в 2025 году совершено свыше 23 тысяч атак, в 2024 году – 6,2 тысячи, уточнил он.Шойгу отметил, что фактически против России действуют спецслужбы 56 стран. В ответ на это необходимо "противопоставить высочайшую организованность" и исполнить все, что предписано по линии соответствующих ведомств в части защиты объектов критической инфраструктуры, подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, теракт, россия, украина, безопасность, антитеррор