Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу
Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T13:06
2026-03-17T13:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО.Секретарь Совбеза добавил, что количество воздушных атак ВСУ на объекты инфраструктуры России в 2025 году увеличилось почти вчетверо по сравнению с 2024 годом. Если в 2025 году совершено свыше 23 тысяч атак, в 2024 году – 6,2 тысячи, уточнил он.Шойгу отметил, что фактически против России действуют спецслужбы 56 стран. В ответ на это необходимо "противопоставить высочайшую организованность" и исполнить все, что предписано по линии соответствующих ведомств в части защиты объектов критической инфраструктуры, подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей России Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ Агент Киева готовил атаку беспилотниками на военные самолеты РФ
россия
украина
сергей шойгу, теракт, россия, украина, безопасность, антитеррор
Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу

Количество организованных Киевом в РФ терактов выросло на 40% в 2025 году - Шойгу

13:06 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% в 2025 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО.
"Украинский преступный режим и его покровители не оставляют попыток совершения диверсий и терактов внутри России, количество которых постоянно растет. В 2025 году на территории России совершено 1830 терактов, что на 40% больше, чем в 2024 году - 1101, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году - 271", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Секретарь Совбеза добавил, что количество воздушных атак ВСУ на объекты инфраструктуры России в 2025 году увеличилось почти вчетверо по сравнению с 2024 годом. Если в 2025 году совершено свыше 23 тысяч атак, в 2024 году – 6,2 тысячи, уточнил он.
Шойгу отметил, что фактически против России действуют спецслужбы 56 стран. В ответ на это необходимо "противопоставить высочайшую организованность" и исполнить все, что предписано по линии соответствующих ведомств в части защиты объектов критической инфраструктуры, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.
Сергей ШойгуТерактРоссияУкраинаБезопасностьАнтитеррор
 
