Беспилотник сбит над Азовским морем

Беспилотник сбит над Азовским морем - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Беспилотник сбит над Азовским морем

Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе один - над Азовским морем. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T09:37

2026-03-17T09:37

2026-03-17T09:38

крым

новости крыма

азовское море

пво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе один - над Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны России.В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что четыре беспилотника ВСУ сбили над Азовским морем. Кроме того, над российскими областями, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью в ночь на 16 марта российская ПВО перехватила и уничтожила 145 украинских беспилотников.

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон)