Беспилотник сбит над Азовским морем
Украинский беспилотник сбит над Азовским морем - Минобороны
09:37 17.03.2026 (обновлено: 09:38 17.03.2026)
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе один - над Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны России.
"Семнадцатого марта с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Краснодарского края и по одному – над территориями Брянской, Костромской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
В ночь на вторник силы российской ПВО перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом и 12 над Азовским морем. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что четыре беспилотника ВСУ сбили над Азовским морем. Кроме того, над российскими областями, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью в ночь на 16 марта российская ПВО перехватила и уничтожила 145 украинских беспилотников.