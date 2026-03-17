https://crimea.ria.ru/20260317/ataka-na-atomnuyu-stantsiyu-busher-v-irane--chto-izvestno-1154438357.html

Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно

В Иране во вторник была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T23:45

росатом

алексей лихачев

аэс

иран

обострение между ираном и сша

в мире

атомная энергетика

безопасность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147236549_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_920823dcee982c65f8d7465c8ac30515.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Иране во вторник была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Он отметил, что это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за ИранаПочему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнениеКогда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

