Рейтинг@Mail.ru
Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/ataka-na-atomnuyu-stantsiyu-busher-v-irane--chto-izvestno-1154438357.html
Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
В Иране во вторник была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Иране во вторник была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Он отметил, что это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147236549_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_d4ce0ef00790c7009dd36c41edb29934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Иране атакована строящаяся при поддержке России атомная станция "Бушер" - Росатом

23:45 17.03.2026 (обновлено: 23:48 17.03.2026)
 
© gettyimages.com Anton PetrusИрано-израильский конфликт
Ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© gettyimages.com Anton Petrus
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Иране во вторник была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сегодня в 18.11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенным на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока", - цитирует слова Лихачева РИА Новости.
Он отметил, что это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.

"Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке - в норме", - добавил Лихачев.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава контртеррористического центра США покидает пост из-за Ирана
Почему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение
Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
 
РосатомАлексей ЛихачевАЭСИранОбострение между Ираном и СШАВ миреАтомная энергетикаБезопасностьНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
