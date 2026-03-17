Рейтинг@Mail.ru
Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов - РИА Новости Крым, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260317/ataka-idet-4y-den--na-podlete-k-moskve-s-nachala-sutok-sbili-38-dronov-1154401575.html
Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов
2026-03-17T06:27
2026-03-17T06:37
сергей собянин
новости
москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 38 беспилотников, которые пытались атаковать столицу РФ – такое количество вражеских дронов сбили на подлете к городу-герою с начала суток вторника, 17 марта.Попытки атаковать столицу России продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, в течение двух дней ВСУ атаковали Москву 250 дронами.На местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На четвертый день атаки Москвы на подлете к столице сбили 38 беспилотников с начала суток

© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 38 беспилотников, которые пытались атаковать столицу РФ – такое количество вражеских дронов сбили на подлете к городу-герою с начала суток вторника, 17 марта.
Попытки атаковать столицу России продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, в течение двух дней ВСУ атаковали Москву 250 дронами.
На местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей СобянинНовостиМоскваПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
