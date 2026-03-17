Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов

Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов - РИА Новости Крым, 17.03.2026

Атака идет четвертый день – на подлете к Москве сбивают десятки дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 38 беспилотников, которые пытались атаковать столицу РФ – такое количество вражеских... РИА Новости Крым, 17.03.2026

2026-03-17T06:27

2026-03-17T06:27

2026-03-17T06:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 38 беспилотников, которые пытались атаковать столицу РФ – такое количество вражеских дронов сбили на подлете к городу-герою с начала суток вторника, 17 марта.Попытки атаковать столицу России продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, в течение двух дней ВСУ атаковали Москву 250 дронами.На местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.

москва

сергей собянин, новости, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу